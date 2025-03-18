Oyun şirketinden gündem olan iş ilanı! Temizlik personeline 43 bin TL maaş: İşte başvuru detayları...

Türkiye'de bir oyun şirketinin verdiği iş ilanı sosyal medyada gündem oldu. Temizlik personeli için 43 bin TL maaşla başvuru ilanı yayınlandı. İlanın detayları bell oldu.

Türkiye’de hızla gelişmeye odaklanan oyun sektörü firmaları personel arayışlarını sürdürüyor. Bir oyun sektörü firmasının temizlik personeli için yayınladığı ilan sosyal medyada yayıldı.

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE EK HAKLAR

İlan detaylarında, yeni işe başlayan temizlik personeline 5 bin TL tutarında bir ikramiye verileceği belirtiliyor. Webtekno'da yer alan detaylarda ayrıca çalışanlara servis, sigorta ve sınırsız yemek imkanı da sağlanacak. Çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla kahve ve bayram ikramiyeleri de sunuluyor.

İLANIN DETAYLARI

* Pozisyon: Temizlik Personeli

* Maaş: 43 bin TL (başlangıç)

* Çalışma Şekli: 5 gün çalışma, 2 gün tatil

* Ek Haklar: 5 bin TL işe giriş ikramiyesi, servis, sigorta, sınırsız yemek, kahve, bayram ikramiyesi

İlanla ilgili daha detaylı bilgilere oyun şirketlerinin kariyer sayfalarından ulaşılabilir. Başvurular genellikle online olarak kabul ediliyor ve adayların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Şirket yetkilileri, temizlik alanında deneyimli ve titiz çalışanları öncelikli olarak değerlendireceklerini belirtiyorlar.