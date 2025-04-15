Özel Halk Otobüsçülerinden İBB’ye net mesaj: Kontak kapatırız ama mecbur kalırsak! Amaç halkı mağdur etmek değil

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 5 milyar liralık ödeme alamadıkları için küçük esnafın iflasın eşiğine geldiğini belirterek 14 Nisan itibarıyla hizmetleri durdurma kararı aldı.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB'den alacağının ödenmemesi nedeniyle 5 milyar liralık borç olduğunu açıkladı. Esnaf, bu borcun ödenmesini yoksa hizmeti durdurmak zorunda kalacağını belirterek halkı mağdur etmek istemediklerini söyledi.

AMACIMIZ HALKI MAĞDUR ETMEK DEĞİL HAKKIMIZI ALMAK

İstanbul’da özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldı ama esas hedefin taşımacılığı sürdürülebilir kılmak olduğu vurgulandı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, "Yakıt alamazsak araç çalışmaz. Bu halkı cezalandırmak değil, sesimizi duyurmak içindir" dedi.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 5 milyar TL’yi aşkın ödemeyi 4 yıldır alamadıklarını belirtti. Araç başına yaklaşık 1,7 milyon TL’lik borç birikti, bu da küçük esnafı iflasın eşiğine getirdi.

GÜNÜBİRLİK YAŞIYORUZ ARKAMIZDA BİRİKİM YOK

Günlük 2 milyon yolcu taşıyan, 800 bin kilometre yapan özel halk otobüsleri, 6 bin şoför ve 4 bin kişilik çalışan kadrosuyla büyük bir ekonomik zinciri temsil ediyor. Ovacık, "Bizim sırtımızda dev bir holding yok, geçimimizi bu işten sağlıyoruz" dedi.

YAKIT YOKSA ARAÇ YÜRÜMEZ

"Yetersiz ödemeler nedeniyle araç bakımından personel maaşına kadar her şey aksıyor. Bizimle masaya oturulsun, ortak bir çözüm bulunsun. Yoksa kontak kapatmak bir tercih değil, zorunluluk olur."

100 YILDIR BU KENTE HİZMET EDİYORUZ

Başkan Ovacık, İstanbul halkına da seslendi:

"Biz çocukların okula gidememesini, insanların işe gidememesini istemeyiz. Ama dayanacak gücümüz kalmadı. Halkın desteğini istiyoruz.

TARİH VERMEDİK AMA SÜREÇ KRİTİK

Kontak kapatmak için net bir tarih verilmedi. Ancak görüşmeler sonuç vermezse, otobüslerin durması kaçınılmaz. Şimdilik tek beklenti, hak edişlerin eksiksiz ve zamanında ödenmesi."