2025 yılı kurbanlık fiyatları için tablo netleşiyor! İşte hayvan pazarlarında son durum

Kurban Bayramı öncesi 2025 kurbanlık fiyatları merak konusu oldu. Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 90 ila 150 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ise 9 ila 20 bin TL arasında değişmesi bekleniyor. Fiyatlar bölgeye göre değişiyor.
2025 Kurban Bayramı'na yaklaştı. Büyükbaş kurbanlık fiyatları (dana-tosun-düve) 90 ila 150 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık fiyatları (koyun-koç-keçi) 9 ila 20 bin TL arasında değişiyor.
Kurban Bayramı yaklaşırken pazarlarda hareket başladı. Kurban almayı düşünenler için erken araştırma yapmak bu yıl daha da önemli hale geldi. Hem fiyat avantajı hem de hayvan seçimi açısından erken davranmak isteyen kurbanlık fiyatlarını merak ediyor.
2025 Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar bütçelerini ayarlamaya çalışırken, hayvan pazarlarında fiyatlar netleşmeye başladı. Kurbanlık fiyatları; yem, nakliye ve bakım maliyetlerine göre şekilleniyor, bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor.
Büyükbaş kurbanlıklar bu yıl da yüksek maliyetlerle alıcı bekliyor.
Tahmini fiyat aralıkları şöyle:
Geçen yıl 100 – 140 bin TL olan dana fiyatları bu yıl ortalama 20 bin TL daha fazla.
Küçükbaş hayvanlarda da artış var. Ortalama tahmini fiyatlar şu şekilde:
Geçen yıl 8 – 16 bin TL aralığında olan koyun fiyatlarının bu yıl 10 – 18 bin TL’ye çıkması bekleniyor.
Bayram günlerinde de talebe bağlı olarak fiyatlar farklılık gösterebiliyor.