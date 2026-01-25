Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Özel huzurevi fiyatları huzur kaçırıyor! Yeni yıla yüzde 35 zamla girdiler

İstanbul’da özel huzurevinde kalmayı düşünenlerin bir kere daha düşünmesi gerekiyor. Zira 2026 yılının gelmesiyle fiyat tarifeleri güncellendi. Yüzde 35 oranında zam uygulanan özel huzurevlerinde en düşük fiyat aylık 20 bin lirayı bulurken, en yüksek fiyat ise aylık 100 bin TL’yi geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özel huzurevi fiyatları huzur kaçırıyor! Yeni yıla yüzde 35 zamla girdiler
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 10:01

Yeni yılla birlikte fiyatları zamlanan alanlardan biri de özel huzurevi fiyatları oldu. Yaklaşık 16 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul’da özel huzurevlerinin fiyatlarına yüzde 35 oranında zam yapıldı.

Özel huzurevi fiyatları huzur kaçırıyor! Yeni yıla yüzde 35 zamla girdiler

Gelen zamla birlikte en alt seviyedeki bir özel huzurevinde kalmanın bedeli aylık 20 bin 250 lira olurken, daha iyi ve lüks imkanlardaki bir huzurevinde kalmak isteyenlerin ise aylık 106 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Aynı zamanda bu fiyatlara yüzde 10 oranında KDV de ekleniyor.

Özel huzurevi fiyatları huzur kaçırıyor! Yeni yıla yüzde 35 zamla girdiler

BU RAKAMLAR SADECE BAKIM ÜCRETİ

Yapılan zamlarla özel huzurevi fiyatları güncellenirken, bu rakamların sadece bakım hizmetini kapsadığı belirtiliyor. Bir otel tarzında hizmet veren huzurevleri sağlıklı yaşlıların barınma, yemek ve temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor. Bununla birlikte fizik tedavi veya diyaliz gibi sağlık desteği alan yaşlıların ödeyeceği ücret de farklılık gösteriyor.

Özel huzurevi fiyatları huzur kaçırıyor! Yeni yıla yüzde 35 zamla girdiler

BAKANLIĞA BAĞLI HUZUREVLERİNDE FİYAT DAHA DÜŞÜK

Huzurevleri sadece özel sektörde hizmet veren kurumlar değil. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinde de binlerce kişi hayatına devam ediyor. Bakanlığın huzurevlerinde ise oda fiyatları ortalama 10 bin TL’de başlıyor. Bu rakamlar il ve ilçe belediyelerinde daha da düşebiliyor.

Özel huzurevi fiyatları huzur kaçırıyor! Yeni yıla yüzde 35 zamla girdiler

Diğer yandan huzurevlerinde kalabilmek için yaş şartı da gerekiyor. Yani parasını veren herkes istediği gibi buralara kabul edilemiyor. Bakanlığa bağlı huzurevlerinde yaş şartı 60 iken özel huzurevlerinde kalabilmek için kişinin en az 55 yaşında olması gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay’dan yeni açıklama! Sözleri sevenlerini ikiye böldü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Datça'da 'huzur ve güven' uygulaması
ETİKETLER
#fiyat zammı
#Yaşlı Bakımı
#Huzurevleri
#Özel Huzurevi
#Kamu Huzurevi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.