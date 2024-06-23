Özel sektörden 'ara zam' kararı! Her 3 şirketten biri uygulayacak

23 Haziran 2024 19:39 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 19:54

Yılbaşından bu yana enflasyonda yaşanan artış maaşlarda erimeye neden oldu.

Yaşanan kaybın telafi edilip edilmeyeceği merak edilirken gözler temmuz ayına çevrildi.

Enflasyondan en çok etkilenen ücretli çalışanlar temmuzda ara zam yapılmasını bekliyor.

HÜKÜMET ARA ZAMMA SICAK BAKMIYOR

Bloomberg HT'nin haberine göre, hükümet asgari ücrete ara zamma sıcak bakmıyor.

ÖZEL SEKTÖR 'ARA ZAM'DA İKİYE BÖLÜNDÜ

Özel sektör ise zam konusunda ikiye bölündü. Buna göre, her 3 firmadan sadece biri temmuz ayında maaşlara ara zam yapmayı düşünüyor.

MAYIS AYINDA ENFLASYON ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,4; yıllık bazda yüzde 75,5 oranında artış kaydetti.

Verilere göre ilk beş aylık enflasyon 22,72 olarak gerçekleşti.

Beş aylık enflasyon İTO hesaplamasına göre yüzde 25,4; Türk-iş hesaplamasına göre ise yüzde 31,4 düzeyinde bulunuyor.