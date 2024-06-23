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Özel sektörden 'ara zam' kararı! Her 3 şirketten biri uygulayacak

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
23 Haziran 2024 19:39 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 19:54
Özel sektörden &#039;ara zam&#039; kararı! Her 3 şirketten biri uygulayacak

Enflasyonda yaşanan artış milyonlarca vatandaşta maaşlara ara zam beklentisi oluşturdu. Hükümet ara zamma sıcak bakmazken özel sektör de kararını verdi.

Yılbaşından bu yana enflasyonda yaşanan artış maaşlarda erimeye neden oldu. 

Özel şirketlerden 'ara zam' kararı! Her 3 şirketten biri uygulayacak - 1. Resim

Yaşanan kaybın telafi edilip edilmeyeceği merak edilirken gözler temmuz ayına çevrildi.

Özel şirketlerden 'ara zam' kararı! Her 3 şirketten biri uygulayacak - 2. Resim

Enflasyondan en çok etkilenen ücretli çalışanlar temmuzda ara zam yapılmasını bekliyor.

Özel şirketlerden 'ara zam' kararı! Her 3 şirketten biri uygulayacak - 3. Resim

HÜKÜMET ARA ZAMMA SICAK BAKMIYOR

Bloomberg HT'nin haberine göre, hükümet asgari ücrete ara zamma sıcak bakmıyor.

Özel şirketlerden 'ara zam' kararı! Her 3 şirketten biri uygulayacak - 4. Resim

ÖZEL SEKTÖR 'ARA ZAM'DA İKİYE BÖLÜNDÜ

Özel sektör ise zam konusunda ikiye bölündü. Buna göre, her 3 firmadan sadece biri temmuz ayında maaşlara ara zam yapmayı düşünüyor.

Özel şirketlerden 'ara zam' kararı! Her 3 şirketten biri uygulayacak - 5. Resim

MAYIS AYINDA ENFLASYON ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,4; yıllık bazda yüzde 75,5 oranında artış kaydetti.

Özel şirketlerden 'ara zam' kararı! Her 3 şirketten biri uygulayacak - 6. Resim

Verilere göre ilk beş aylık enflasyon 22,72 olarak gerçekleşti. 

Özel şirketlerden 'ara zam' kararı! Her 3 şirketten biri uygulayacak - 7. Resim

Beş aylık enflasyon İTO hesaplamasına göre yüzde 25,4; Türk-iş hesaplamasına göre ise yüzde 31,4 düzeyinde bulunuyor. 

Kaynak: Tgrthaber.com
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