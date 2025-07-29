Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Özel üniversite ücretleri dudak uçuklattı: Zam oranı yüzde 80’e ulaştı: İşte 2025-2026 yılı ücretleri

Üniversite hayali kuran öğrencilerin tercih süreci devam ederken, özel üniversitelerin 2025-2026 dönemi için açıkladığı yeni ücretler de sık sık gündeme gelmeye başladı. Yüzde 80’e varan artışlarla dikkat çeken zamlar, adaylar ve aileleri için önemli bir değerlendirme konusu haline geldi. Kimi üniversiteler bölümlere göre farklı ücretler belirlerken, kimileri sabit fiyat uygulamasına gidiyor. Taksitli ödeme seçeneklerindeki fiyat farkları da gözden kaçmıyor. İşte Koç, Özyeğin, Bilgi, Sabancı, Bilkent, TOBB ETÜ, TED ve Başkent üniversitelerine ait yeni ücretler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özel üniversite ücretleri dudak uçuklattı: Zam oranı yüzde 80’e ulaştı: İşte 2025-2026 yılı ücretleri
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 16:33

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın () 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için üniversite tercih süreci resmen başladı. ÖSYM, tercih kılavuzunun 30 Temmuz'da erişime açılacağını duyururken, tercihler 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Öğrenciler heyecanla tercih hazırlığı yaparken, özel üniversiteler de 2025-2026 akademik yılına ait zamlı ücretlerini peş peşe duyurmaya başladı.

Bazı üniversiteler tüm bölümler için sabit ücret belirlerken, bazıları ise fakülte bazında farklı fiyatlandırmalara gitti. Açıklanan rakamlarda yüzde 80’e varan ve taksitli ödeme seçeneklerine uygulanan ek ücretler dikkat çekiyor.

Özel üniversite ücretleri dudak uçuklattı: Zam oranı yüzde 80’e ulaştı: İşte 2025-2026 yılı ücretleri

KOÇ ÜNİVERSİTESİ: YÜZDE 48 ZAM

Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi dışındaki tüm programlar için yıllık eğitim ücretini 1 milyon 590 bin TL olarak belirledi. Geçen yıl bu tutar 1 milyon 75 bin TL’ydi. Böylece yaklaşık yüzde 48’lik bir artış yapıldı. Hazırlık programı da aynı ücretle sunuluyor. Taksitli ödeme seçeneğinde güz dönemi ücreti 882 bin 450 TL'ye çıkıyor.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ: ÜCRET 1 MİLYON 595 BİN TL

Sabancı Üniversitesi, tüm lisans ve hazırlık programları için ücretini 1 milyon 595 bin TL olarak açıkladı. Bu rakam, geçen yılki 1 milyon 100 bin TL’lik ücrete göre yüzde 45 zam anlamına geliyor. Taksitli ödemede bahar dönemine enflasyon farkı yansıtılacak.

Özel üniversite ücretleri dudak uçuklattı: Zam oranı yüzde 80’e ulaştı: İşte 2025-2026 yılı ücretleri

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ: FAKÜLTE BAZINDA ÜCRETLENDİRME

İşletme, Mimarlık, Mühendislik, Hukuk, Sosyal Bilimler ve Havacılık Fakültelerinde yıllık ücret 1 milyon 385 bin TL olarak belirlendi. Bu bölümler geçen yıl 950 bin TL’ye okutuluyordu; zam oranı yüzde 45. Taksitli ödemede ise bahar dönemi 796 bin 375 TL’ye yükseliyor.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ: YÜZDE 70’E VARAN ZAM

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin yıllık ücreti 1 milyon 250 bin TL’ye yükseldi (geçen yıl 745 bin TL). İletişim, işletme ve mimarlık gibi fakültelerde ise ücret 1 milyon 190 bin TL oldu (geçen yıl 697 bin 500 TL). Zam oranı yüzde 70’e ulaştı.

Özel üniversite ücretleri dudak uçuklattı: Zam oranı yüzde 80’e ulaştı: İşte 2025-2026 yılı ücretleri

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ: TEK FİYAT, TAKSİTTE ENFLASYON FARKI

Bilkent Üniversitesi tüm bölümler için yıllık ücreti 950 bin TL olarak duyurdu. Geçen yıl bu rakam 620 bin TL idi; yani zam oranı yüzde 53. Taksitli ödeme yapılması durumunda ise 6 aylık enflasyon farkı fiyata yansıtılacak.

TOBB ETÜ: TIP HARİÇ 930 BİN TL, TIPTA 1 MİLYON 302 BİN TL

TOBB ETÜ, tıp fakültesi hariç tüm bölümlerin ücretini 930 bin TL olarak açıkladı. Tıp fakültesi ücreti ise 1 milyon 302 bin TL oldu. Her iki ücret de geçen yıla göre yüzde 55 zamlandı.

Özel üniversite ücretleri dudak uçuklattı: Zam oranı yüzde 80’e ulaştı: İşte 2025-2026 yılı ücretleri

TED ÜNİVERSİTESİ: FAKÜLTEYE GÖRE FİYATLANDIRMA

İngilizce Öğretmenliği bölümünün yıllık ücreti 540 bin TL’den 820 bin TL’ye çıkarken, Psikoloji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri ile mühendislik fakültesi 600 bin TL’den 920 bin TL’ye yükseldi.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ: TIPTA YÜZDE 80 ZAM

Başkent Üniversitesi'nde Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinin ücretleri yüzde 80 zamla 1 milyon 480 bin TL’ye çıkarıldı. Eczacılık Fakültesi ise yüzde 69 zamla 1 milyon 200 bin TL oldu. Mühendislik, hukuk ve mimarlık fakülteleri ise 615 bin TL’den 990 bin TL’ye yükseldi.

2025-2026 akademik yılı özel üniversite ücretlerinde ciddi artışlar yaşandı. Üniversite ücretlerindeki bu artışın, bursluluk taleplerine ve devlet üniversitelerine olan yönelime de etkisi olması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MSB'den dev personel alımı: 30 ilde KPSS şartsız binlerce işçi alınacak: İşte başvuru şartları
Turkcell, Vodafone, Türk Telekom’a rakip geliyor! 4. operatör yolda: Tarih belli oldu!
Mevduat, stopaj, faiz: Bankada parası olanlar dikkat! 1 Ağustos'ta değişebilir
ETİKETLER
#yks
#yks
#zam oranları
#2025 Yks
#Özel üniversite
#Üniversite Tercihleri
#Özel Üniversiteler
#Üniversite Ücretleri
#2025-2026 Akademik Yılı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.