Özel üniversite ücretleri dudak uçuklattı: Zam oranı yüzde 80’e ulaştı: İşte 2025-2026 yılı ücretleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için üniversite tercih süreci resmen başladı. ÖSYM, tercih kılavuzunun 30 Temmuz'da erişime açılacağını duyururken, tercihler 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Öğrenciler heyecanla tercih hazırlığı yaparken, özel üniversiteler de 2025-2026 akademik yılına ait zamlı ücretlerini peş peşe duyurmaya başladı.

Bazı üniversiteler tüm bölümler için sabit ücret belirlerken, bazıları ise fakülte bazında farklı fiyatlandırmalara gitti. Açıklanan rakamlarda yüzde 80’e varan zam oranları ve taksitli ödeme seçeneklerine uygulanan ek ücretler dikkat çekiyor.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ: YÜZDE 48 ZAM

Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi dışındaki tüm programlar için yıllık eğitim ücretini 1 milyon 590 bin TL olarak belirledi. Geçen yıl bu tutar 1 milyon 75 bin TL’ydi. Böylece yaklaşık yüzde 48’lik bir artış yapıldı. Hazırlık programı da aynı ücretle sunuluyor. Taksitli ödeme seçeneğinde güz dönemi ücreti 882 bin 450 TL'ye çıkıyor.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ: ÜCRET 1 MİLYON 595 BİN TL

Sabancı Üniversitesi, tüm lisans ve hazırlık programları için ücretini 1 milyon 595 bin TL olarak açıkladı. Bu rakam, geçen yılki 1 milyon 100 bin TL’lik ücrete göre yüzde 45 zam anlamına geliyor. Taksitli ödemede bahar dönemine enflasyon farkı yansıtılacak.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ: FAKÜLTE BAZINDA ÜCRETLENDİRME

İşletme, Mimarlık, Mühendislik, Hukuk, Sosyal Bilimler ve Havacılık Fakültelerinde yıllık ücret 1 milyon 385 bin TL olarak belirlendi. Bu bölümler geçen yıl 950 bin TL’ye okutuluyordu; zam oranı yüzde 45. Taksitli ödemede ise bahar dönemi 796 bin 375 TL’ye yükseliyor.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ: YÜZDE 70’E VARAN ZAM

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin yıllık ücreti 1 milyon 250 bin TL’ye yükseldi (geçen yıl 745 bin TL). İletişim, işletme ve mimarlık gibi fakültelerde ise ücret 1 milyon 190 bin TL oldu (geçen yıl 697 bin 500 TL). Zam oranı yüzde 70’e ulaştı.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ: TEK FİYAT, TAKSİTTE ENFLASYON FARKI

Bilkent Üniversitesi tüm bölümler için yıllık ücreti 950 bin TL olarak duyurdu. Geçen yıl bu rakam 620 bin TL idi; yani zam oranı yüzde 53. Taksitli ödeme yapılması durumunda ise 6 aylık enflasyon farkı fiyata yansıtılacak.

TOBB ETÜ: TIP HARİÇ 930 BİN TL, TIPTA 1 MİLYON 302 BİN TL

TOBB ETÜ, tıp fakültesi hariç tüm bölümlerin ücretini 930 bin TL olarak açıkladı. Tıp fakültesi ücreti ise 1 milyon 302 bin TL oldu. Her iki ücret de geçen yıla göre yüzde 55 zamlandı.

TED ÜNİVERSİTESİ: FAKÜLTEYE GÖRE FİYATLANDIRMA

İngilizce Öğretmenliği bölümünün yıllık ücreti 540 bin TL’den 820 bin TL’ye çıkarken, Psikoloji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri ile mühendislik fakültesi 600 bin TL’den 920 bin TL’ye yükseldi.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ: TIPTA YÜZDE 80 ZAM

Başkent Üniversitesi'nde Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinin ücretleri yüzde 80 zamla 1 milyon 480 bin TL’ye çıkarıldı. Eczacılık Fakültesi ise yüzde 69 zamla 1 milyon 200 bin TL oldu. Mühendislik, hukuk ve mimarlık fakülteleri ise 615 bin TL’den 990 bin TL’ye yükseldi.

2025-2026 akademik yılı özel üniversite ücretlerinde ciddi artışlar yaşandı. Üniversite ücretlerindeki bu artışın, bursluluk taleplerine ve devlet üniversitelerine olan yönelime de etkisi olması bekleniyor.