Turkcell, Vodafone, Türk Telekom’a rakip geliyor! 4. operatör yolda: Tarih belli oldu!

Türkiye’de mobil iletişim sektöründe rekabeti güçlendirecek önemli bir adım geliyor. Türkiye Varlık Fonu’na bağlı TÜRKSAT, yeni yasama döneminde Meclis’e sunulacak yasal düzenleme ile kablo ve yayın hizmetlerini birbirinden ayırarak mobil operatörlüğe adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin, 2026 yılının ilk çeyreği sona ermeden Türkiye’nin 4. mobil operatörü olarak faaliyete başlaması hedefleniyor.

SEKTÖRDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Mevcut üç büyük mobil operatörün fiyat politikalarına yönelik kamuoyundaki eleştiriler artarken, rekabet eksikliği de gündemdeki yerini koruyor. Türkiye’deki operatörlerin iki tanesinin büyük hisseleri kamuya ait olması ve TÜRKSAT’ın da Türkiye Varlık Fonu çatısı altında bulunması, sektörde dengeleri değiştirecek kritik bir gelişme olarak görülüyor.

TÜRKSAT’TAN 4. OPERATÖR HAMLESİ

Türkiye'nin dördüncü operatörünü oluşturmaya hazırlanan TÜRKSAT, yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında bulunuyor.Meclis’ten çıkması beklenen düzenlemenin ardından şirket, operatörlük faaliyetlerine hızlıca başlayacak.

2026’NIN İLK ÇEYREĞİNDE HİZMETTE

TÜRKSAT’ın mobil operatör olarak hizmet vermeye başlaması için yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından 2026 yılının ilk üç ayında sahada olması planlanıyor. Böylece Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un ardından dördüncü alternatif olarak pazara girecek olan TÜRKSAT, mobil iletişim sektöründe rekabeti artırarak tüketicilerin lehine daha uygun fiyat politikalarının oluşmasına katkı sağlaması bekleniyor.