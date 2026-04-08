Özelleştirme İdaresi Başkanlığı duyurdu! 8 ilde 15 taşınmaz satışa çıkarıldı

Ankara'nın Çankaya ve Beypazarı, Çorum'un Merkez, İstanbul'un Şile ve Eyüpsultan, Van'ın Tuşba, Aydın'ın Didim, Sakarya'nın Arifiye, İzmir'in Aliağa ile Antalya'nın Alanya ve Muratpaşa ilçelerindeki 15 taşınmazın satışı yapılacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı duyurdu! 8 ilde 15 taşınmaz satışa çıkarıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 09:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 8 ildeki 15 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 8 ildeki toplam 15 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.
Satışa çıkarılan taşınmazlar Ankara, Çorum, İstanbul, Van, Aydın, Sakarya, İzmir ve Antalya'da bulunuyor.
Taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 5 bin ile 50 bin lira, geçici teminat bedeli ise 1 milyon ile 50 milyon lira arasında değişiyor.
İhaleler, kapalı zarf usulüyle teklif alma ve görüşmelerle başlayacak, ardından açık artırmayla sonuçlanacak.
Son teklif verme tarihleri taşınmazların bulunduğu illere göre 28 Nisan ile 6 Mayıs arasında değişiyor.
ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Çankaya ve Beypazarı, Çorum'un Merkez, İstanbul'un Şile ve Eyüpsultan, Van'ın Tuşba, Aydın'ın Didim, Sakarya'nın Arifiye, İzmir'in Aliağa ile Antalya'nın Alanya ve Muratpaşa ilçelerindeki 15 taşınmazın satışı yapılacak.

Bu taşınmazlar için şartnamesi bedeli 5 bin ile 50 bin lira, geçici teminat bedeli 1 milyon ile 50 milyon lira arasında değişiyor.

SON TEKLİF VERME TARİHİ DE BELLİ OLDU

Son teklif verme tarihi, Ankara, Çorum, İstanbul Şile ve Van'daki taşınmazlar için 28 Nisan, Aydın'dakiler için 29 Nisan, Sakarya, İzmir ve İstanbul Eyüpsultan'dakiler için 30 Nisan, Antalya'dakiler için 6 Mayıs olarak belirlendi.

İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhalelere ilişkin belgelerin, Başkanlığın Ankara'daki adresine son teklif verme tarihlerinde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

