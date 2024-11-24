Palamuda veda zamanı geldi: Soğuk hava hamsiye yarayacak! İşte tezgahlardaki balık fiyatları

24 Kasım 2024 07:34 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 07:36

Palamut bolluğuyla başlayan balık mevsiminde havaların soğumasıyla yeni balık çeşitleri tezgahlarda yerini alıyor. Balık fiyatlarının bolluk sebebiyle düşük olması vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Balık bolluğuyla başlayan sonbahar mevsimi kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle çeşitlilik artarak sürüyor. Tezgahlarda yerini alan çinekop, tekir, barbun ve hamsi​ bu palamudun yerini alıyor. Balıkçılar, palamut​ mevsiminin bitişinin yaklaştığını hatırlatarak taze ve lezzetli balık arayanlara özellikle çinekop ve Karadeniz hamsisini öneriyor. Hamsinin yağlanarak ızgaraya uygun hale geldiği, çinekop ve tekirin doğal ve katkısız olduğu ifade ediliyor. Barbun ve mezgit de tezgahları süslüyor.

BALIK FİYATLARI​ NE DURUMDA?

Balıkesir balık çarşılarındaki balıkçıların verdiği bilgilere göre çinekopun kilosu 300 TL, tekir balığı ise 250 TL’den satılıyor. Hamsinin kilosu 200 TL civarındayken, azalan palamutun fiyatı da 200 TL’ye kadar yükseldi. Ay sonunda palamutun tezgahlardan kalkacağı belirtiliyor.

HAMSİLER YAĞLANMAYA BAŞLADI

Bandırma’daki balıkçılar, “Şu anda çinekop ve hamsi hem bol hem de fiyatları oldukça uygun. Palamut ise artık sezonun son günlerinde, fiyatı arttı ve yakında tamamen raflardan kalkacak” diyerek vatandaşları bilgilendiriyor. Özellikle çinekop ve hamsinin bu dönemde bolca tüketilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Balıkçı Sezgin Acar, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Bu hafta Karadeniz ve Marmara’dan bol miktarda çinekop geldi. Barbun, tekir ve hamsi de Karadeniz’den geliyor. Karadeniz hamsisi fiyat olarak daha uygun ve oldukça lezzetli. Palamut ise tükeniyor, havalar soğudukça hamsiler yağlanıyor ve ızgaralık hale geliyor” dedi.

Bir başka balıkçı, Barış Yıldız, tezgahlardaki durumu şöyle anlattı: “Çinekopun kilosu 300 TL, tekir 250 TL, hamsi 200 TL’den satılıyor. Palamutun zamanı geçti, artık tezgahlarda pek görmeyeceğiz.”

Balıkçı Zafer Kahraman ise, “Son bir haftadır Karadeniz’den bolca çinekop, barbun ve mezgit geliyor. Çinekop şu anda 350 TL’ye kadar çıktı. Palamut azalırken hamsi öne çıkıyor. Çinekopu haftada en az iki kez tüketmenizi öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak, balıkçı Birol Çakıcı, sezonun durumunu değerlendirerek, “Palamut bu yıl oldukça boldu, ancak artık sezon değişiyor. Çinekop, tekir, istavrit ve hamsi dönemi başladı. Fiyatlar uygun, vatandaşlar bolca alıp evlerine götürüyor” dedi.