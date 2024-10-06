Palamut tezgahta hamsiyi solladı! Bu başarısı ihracatına yansımadı

06 Ekim 2024 15:49 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 16:08

Hamsi tezgahlarda palamuda yenildi. Ancak palamut bol avlanmasına rağmen avı ihracatına yansımadı. Yeni balık av sezonunda palamut ihracatından 14 bin dolar, avı daha az olan hamsi ihracatından ise 1 milyon 82 bin 39 dolar girdi sağlandı.

Türkiye'de 1 Eylül'de balık av sezonu başladı. 1 aylık dönemde avlanan bol palamuda rağmen KKTC ve Türkmenistan'a yapılan ihracatından 14 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Avı daha az olan hamsi ihracatında ise bu rakam 1 milyon 82 bin 39 dolar ihracat yapıldı.

PALAMUT BOLLUĞU DEVAM EDİYOR

1 Eylül itibariyle denize açılan tekneler sezonun ilk gününden beri bol miktarda palamut avlıyor. Eylül ayı döneminde KKTC 5 bin 778 kilogram karşılığı 11 bin 534 dolar, Türkmenistan'a ise bin 490 kilogram karşılığı 2 bin 712 dolar olmak üzere toplamda 7 bin 268 kilogram karşılığı 14 bin 246 dolar döviz girdisi sağlandı.

HAMSİNİN AVI AZ İHRACATI ÇOK

Balık sezonunda avının yok denecek kadar az olmasına rağmen hamsi ihracatı, Fransa, Belçika ve Almanya'ya yapılırken, Fransa'ya yapılan 72 bin 90 kilogramlık hamsi karşılığı 500 bin dolar, Belçika'ya 32 bin 697 kilogram karşılığı 261 bin 812 dolar, Almanya'ya 23 bin 34 kilogram karşılığı 202 bin 284 dolar ihracat geliri sağlandı. Bu ülkeleri ABD, Ukrayna, KKTC, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kanada izledi.

PALAMUDUN TANESİ 150 TL'DEN 80 TL'YE DÜŞTÜ

Tezgahlarda 150 TL’den satılan kiloluk palamudun tanesi tekrar 80 TL’ye düştü.

Balıkçılar, Rusya’ya doğru göç eden balıkların tekrar Türkiye karasularına dönüş yaptığını belirtirken, iyice yağlanan palamudun bolca alınıp, dolaplara stoklanacak duruma geldiğini ifade ettiler.

Palamudun tane ortalama 80 TL, 4 tane alana ise ortalama 300 TL’den satılıyor.

Fiyatlardan ve balıkların boyutundan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar da en çok palamut almayı tercih ettiklerini söylediler.

Balıkçı tezgahlarında ayrıca mezgit ile barbun kilo 50 TL, istavrit kilo 80 TL, levrek kilo 270 TL, çinakop kilo 200 ve hamsi de kilosu 150 TL’den satışa sunuluyor.