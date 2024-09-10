Pamuk işçi yevmiyesi belli oldu! İşte 2024 yılı pamuk toplama fiyatları

10 Eylül 2024 15:38 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:50

Pamuk işçileri yevmiyeleri belirlendi. 2024 yılı pamuk toplama fiyatları açıklandı. Mevsimlik işçilerin gözü tarım ürünleri toplama ücretlerine çevrildi. İşte Pamuk işçilerinin yevmiyeleri

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Mevsimlik işçiler için beklenen haber geldi. Pamuk işçileri yevmiyeleri belirlendi. İşte 2024 yılı pamuk toplama fiyatları.

PAMUK TOPLAMA YEVMİYESİ NE KADAR OLDU?

Beyaz altın olarak bilinen pamuk hem meyvesinden hem de çekirdeğinden farklı alanlarda yararlanılan bir bitki olarak Aydın’ın önemli tarım ürünleri arasında yer alıyor.

Pamuğun, hasat tarihi iklim koşullarına, ekim tarihine ve sulama koşullarına göre değişiklik gösterse de pamuk hasadı, ağustos sonlarında başlayıp kasım başına kadar devam ediyor.

Pamuk işçileri, pamuk toplamak için alacağı ücreti merak ediyor.

2024 YILI PAMUK TOPLAMA FİYATLARI

Pamuk işçilerinin yevmiyeleri 2024 yılı için belirlendi.

Aydın’da bir araya gelen ziraat odası başkanları, 2024 yılı pamuk toplama fiyatlarını duyurdu.

Beyaz altın olarak bilinen pamuğun 2024 yılı toplama fiyatları şöyle;

Aydın Efeler, İncirliova, Germencik ve Koçarlı ilçelerinde pamuk toplama fiyatları dekara bin 250 TL oldu.

Geçtiğimiz yıl dekara 950 TL olan toplama fiyatı bu yıl 1250 TL’ye yükseldi. Ancak alınan karar bağlayıcı değil tavsiye niteliğinde bir fiyat olarak duyuruldu.