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 | Emir Yücel

Panama'da Türkiye imzası! Denizli'den Orta Amerika'ya giden süreç

Türkiye’nin ‘Made in Türkiye’ etiketli havlu ve bornozları, şimdi de Panama’nın en lüks otellerinde tercih edildi. TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler, “Türk ürünlerinin algısı çok yüksek. Bunu ABD’de de Panama’da da net biçimde görüyoruz. Ancak bu yeterli değil. Türk markalarının global bilinirliğinin artması kritik önemde. Bunu da TETSİAD’ın yeni döneminde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Sadece Panama’da değil, dünyanın dört bir tarafında kaliteli ürünlerimizle yer alacağız. Yeni dönemde Amerika, Afrika, Latin Amerika ve Orta Asya gibi bölgelerde pazar araştırmaları yapacağız, hedef ülke listeleri oluşturacağız, üyelerimize ticari heyetler düzenleyeceğiz.” dedi.

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Panama'da Türkiye imzası! Denizli'den Orta Amerika'ya giden süreç
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 11:18

Dünyanın en önemli havlu ve bornoz üretim merkezlerinden biri olan Türkiye, ‘Made in Türkiye’ etiketini lüks konaklama sektöründe uluslararası bir kalite sembolüne dönüştürdü. Özellikle Denizli’de üretilen bornozların, Orta Amerika ülkesi ’nın en lüks otellerinden Santa Maria Luxury Collection Hotel’de de yer aldığı görüldü. Panama’da hizmet veren beş yıldızlı otelin banyolarında yer alan Türk menşeli havlular ve bornozlar, Türkiye’nin ev tekstilindeki küresel gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Panama'da Türkiye imzası! Denizli'den Orta Amerika'ya giden süreç

Santa Maria Luxury Collection Hotel Müdürü Hector Rodriguez, konuyla ilgili olarak, “Uzun yıllar Dubai’de çeşitli otellerde görev aldım. Orada da Türkiye’de üretilen havlu bornozları kullanıyorduk. Panama’ya gelince Türk ürünlerini tercih ettik. Türk ürünleri kaliteleriyle öne çıkıyor. Ancak Panama’da Türk ürünlerini satan bir distribütör yok. Bu da ürünlere ulaşımı zorlaştırıyor. Çin’den gelen ürünler daha iyi pazarlanıyor. Eğer Türk ürünleri bu bölgede daha iyi pazarlanırsa birçok otel ve kurum Türk ürünlerini tercih edecektir.” dedi.

Panama'da Türkiye imzası! Denizli'den Orta Amerika'ya giden süreç

İHRACAT ÇEŞİTLENİYOR

Kalite, sürdürülebilir üretim anlayışı ve hızlı teslimat avantajlarıyla öne çıkan Türk üreticilerin, lüks otel gruplarının ilk tercihleri arasında yer aldığını, bu başarının yalnızca ürün bazında değil, aynı zamanda ülke algısı açısından da önemli bir değer oluşturduğunu söyleyen TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler, “‘Made in Türkiye’ etiketli ürünlerin dünya genelindeki görünürlüğü artarken, Türk firmalarının Panama gibi yeni pazarlarda daha fazla yer alması hem ihracatın çeşitlenmesi hem de Türk markalarının global bilinirliğinin artması açısından kritik önem taşıyor. Türkiye’nin ev tekstilindeki üretim gücü, ülkeler arası ticari ilişkileri de ısıtıyor.” dedi.

Panama'da Türkiye imzası! Denizli'den Orta Amerika'ya giden süreç

TÜRK ÜRÜNLERİNİN ALGISI YÜKSEK

TETSİAD’da göreve geldiklerinde sektörün yeni pazarlara açılması için çalışacaklarını ifade eden Murat Şahinler, “Türk ürünlerinin algısı çok yüksek. Bunu Panama’da ABD’ye her yerde görüyoruz. Evet algımız yüksek ama çok daha iyi noktalara ulaşabileceğimizi biliyoruz. Çünkü sektörün yaşadığı ekonomik zorluklara karşı sivil toplum kuruluşlarının da sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Artan maliyetler, azalan siparişler ve iş gücü kaybı üreticileri zorluyor. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Yeni dönemde Amerika, Afrika, Latin Amerika ve Orta Asya gibi bölgelerde pazar araştırmaları yapacağız, hedef ülke listeleri oluşturacağız, üyelerimize ticari heyetler düzenleyeceğiz. Genç profesyonelleri de sürece dahil edeceğiz. Havlu, bornoz, çarşaf gibi segmentlerde çalışacak gençlik komisyonları belirli ülkelere odaklanacak, ithalat verileri üzerinden pazara giriş stratejileri geliştirecek. Böylece hem gençleri sektöre entegre edeceğiz hem de firmalarımızı yeni pazarlara hazırlayacağız.” diye konuştu.

Panama'da Türkiye imzası! Denizli'den Orta Amerika'ya giden süreç

DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDA OLACAĞIZ

Panama’nın yaklaşık yüzde 70’inin ithalata dayalı olan bir ülke olduğunu, Türk ihracatçıları için önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Murat Şahinler, “Geçtiğimiz yıl Türkiye ile Panama arasındaki ticaret hacmi 532 milyon dolara ulaştı. Türkiye’de Panama’ya yapılan 378 milyon dolar olurken, bunun yaklaşık 1 milyon dolarını da ev tekstili ihracatı oluşturdu. Panama, Türk firmaları için stratejik bir geçit noktası olma yolunda hızla ilerliyor. Bu ülkede yapılacak yatırımlarda sektör olarak bizlerde yer almak için çalışacağız. Sadece Panama’da değil, dünyanın dört bir tarafında kaliteli ürünlerimizle yer alacağız.” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#ihracat
#panama
#Made In Türkiye
#Türk Tekstili
#Havlu
#Bornoz
#Lüks Otel
#Ekonomi
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