Paranın yüzü ABD'ye döndü

25 Ekim 2024 09:38 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:45

Son günlerde piyasaların gözü, ABD'deki hisse senetlerine çevrildi. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’ın raporuna göre, hedge fonları, ABD seçimleri öncesinde Çin ve gelişmekte olan ülkelerdeki hisselerini elden çıkarıp ABD piyasasına yönelmeye başladı. Bunun başlıca sebebi ise güçlü istihdam rakamları ve şirketlerin kâr oranlarının resesyon korkularını hafifletmesi. Altı aylık bir aradan sonra ABD hisse senetlerine yeniden ilgi artmış durumda.

Kazandıranlar ve kaybettirenler belli oldu! Bu hafta yatırım dünyasında fırsatlar ve riskler iç içeydi

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Çin​ Hisseleri Düşüşte

Eylül ayında %23 artışla büyük bir sıçrama yapan Çin hisseleri, bu ay %4’lük bir düşüş yaşadı. Çin ekonomisinin belirsizlikleri, özellikle Pekin​ yönetiminin teşvik sözlerine rağmen somut adımlar atılmaması, yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Çin’in yanı sıra Hindistan, Tayvan, Güney Kore ve Latin Amerika gibi diğer gelişmekte olan ülkeler de hedge fonlarının satış listesine girdi.

Dolar ve Hazine Tahvilleri Güçleniyor

ABD dolar endeksi, bu hafta %0,56 yükseldi. Doların gücü, altı büyük para birimine karşı olan baskısını arttırdı ve yatırımcıları, ABD piyasalarında doların daha da yükseleceği beklentisiyle pozisyon almaya itti. Bu arada, ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilleri de altıncı hafta üst üste artış gösteriyor. Faizlerin yüksek kalması, yatırımcıların gözünü tahvillere çevirmesine sebep oluyor.

Avrupa Merkez Bankası’nda Faiz​ Tartışması

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nda (ECB) faizlerin geleceğine dair farklı görüşler dikkat çekiyor. ECB'nin önde gelen isimleri, faizlerin hızla düşürülmesi mi yoksa mevcut seviyelerde tutulması mı gerektiği konusunda farklı düşünüyor. Özellikle Almanya ve Fransa'nın büyüme verileri, Avrupa ekonomisi için kaygı uyandırıyor. ECB yetkilileri, kararların nasıl iletileceği konusunda da tartışmalar yaşarken, dikkatli olunması gerektiğini vurguluyorlar.

Orta Doğu’da Petrol Fiyatları Artıyor

Orta Doğu’daki gerginlikler ve Gazze’de ateşkes görüşmelerinin yeniden gündeme gelmesi, petrol piyasalarında endişeye yol açıyor. Bu hafta %1’in üzerinde bir artış kaydeden Brent petrol, varil başına 74,56 dolardan işlem görürken, Batı Teksas petrolü ise 70,34 dolardan alıcı buluyor. Yatırımcılar, petrol fiyatlarındaki yükselişin devam edeceği beklentisiyle tedbirli davranıyor.