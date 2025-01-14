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Parasal sıkılaşma meyvesini veriyor! Kamu maliyesine 6,8 milyar TL destek

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ocak 2025 16:26 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:32

Merkez Bankası'nın son parasal sıkılaşma döngüsü meyve vermeye devam ediyor. TCMB uzmanları, Hazine'nin yeniden ihraç ihaleleri bağlamında, sıkı para politikası duruşunun borçlanma maliyetlerini azaltıcı etkisini bir blog yazısı ile analiz etti. Analizde, Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden ihraç ihaleleri bağlamında, sıkı para politikası duruşunun borçlanma maliyetlerini azaltıcı etkisinin incelendiği ifade edildi.

Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yer alan "Para Politikası Duruşu ve Hazine İhaleleri" başlıklı analiz yayımlandı. Analizde, sıkı para politikasının uygulandığı dönemlerde kısa vadeli faizler politika faiziyle birlikte yükselirken, enflasyonda düşüş beklentisinin uzun vadeli faizleri düşürebildiği aktarıldı.

Parasal sıkılaşma meyvesini veriyor! Kamu maliyesine 6,8 milyar TL destek - 1. Resim

KAMU MALİYESİNE 6,8 MİLYAR TL KATKI 

Blogda şu ifadeler yer aldı;

"Enflasyon ile mücadele, öngörülebilirliği artırarak bankaların borçlanma araçlarına yönelik risk iştahını ve risk taşıma kapasitesini güçlendiriyor. TCMB’nin son parasal sıkılaşma döngüsüne odaklanıldığında, Hazine yeniden ihraç ihalelerinde borçlanma maliyetlerinin ortalamada 40 baz puan düştüğü görülüyor. Bunun ise, kamu maliyesine yaklaşık 6,8 milyar TL katkıda bulunduğunu hesaplıyoruz" denildi.

Parasal sıkılaşma meyvesini veriyor! Kamu maliyesine 6,8 milyar TL destek - 2. Resim

Analizde, talep eğrisinin daha yatay konuma gelmesinin fiyat esnekliğinin artması anlamına geldiği aktarılırken, tahvil fiyatlarıyla faizleri arasındaki negatif ilişkiyi de göz önüne alındığında, daha esnek (yatay) bir eğrinin, aynı miktarda borçlanma için Hazine’nin maliyetini azalttığı belirtildi.

Parasal sıkılaşma meyvesini veriyor! Kamu maliyesine 6,8 milyar TL destek - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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