Pasifik Holding, Teknoloji ve Savunma alanlarında iddialı yatırımlara imza atıyor

16 Kasım 2024 00:05 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 10:58

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, şirketin son yıllarda yaptığı önemli yatırımları ve bunların arkasındaki stratejik vizyonu anlattı. 2018-2019 yılları arasında gayrimenkul sektöründe yaşanan gerilemeyle birlikte, Pasifik Holding'in lojistik ve teknoloji sektörlerine yöneldiğini belirten Erdoğan, bu alanların gelecekte büyük potansiyele sahip olduğunu düşündükleri için 2019'dan itibaren yatırımlarına hız verdiklerini ifade etti.

Pasifik Teknoloji'nin halka arz sürecinde, yatırımcılarına başarılı ve potansiyeli yüksek projelere yatırım yapacaklarını açıkladıklarını hatırlatan Erdoğan, savunma sanayi teknolojilerine bu vizyon doğrultusunda yatırım yapmaya karar verdiklerini söyledi. "Savunma sanayi, teknolojik gelişmelerin öncüsü konumunda," diyen Erdoğan, savunma teknolojilerine yatırım yapmanın ülke ekonomisi ve teknolojik ilerleme açısından önemini vurguladı.

Bu strateji çerçevesinde, Pasifik Teknoloji, başarılı çalışmaları ve savunma teknolojileri alanındaki yetkinliği ile dikkat çeken Titra'nın satın alımını gerçekleştirdi. Bu hamle ile Pasifik Teknoloji'nin savunma teknolojileri alanında güçlü bir yetenek kazandığını belirten Erdoğan, "ALPİN, Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopteri, bu satın alımın en önemli meyvelerinden biri," dedi. Erdoğan, ALPİN'in Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine daha önce girmiş olduğunu ve şimdi yeni nesil versiyonunun, ALPİN-2’nin üretimine başlandığını da sözlerine ekledi.

ALPİN’in hem askeri hem de sivil lojistik kullanımda önemli bir yenilik sunduğunu belirten Erdoğan, helikopterin operasyon maliyetlerinde yaklaşık %95 tasarruf sağladığını ve askeri operasyonlar sırasında risk faktörlerini minimize ettiğini vurguladı. "ALPİN, saldırıya uğrasa dahi can kaybı riski taşımıyor. Yeni bir helikopter üretilebilir ancak insan hayatı geri getirilemez," şeklinde konuştu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile yapılan çerçeve sözleşme ve devam eden görüşmeler hakkında bilgi veren Erdoğan, insansız helikopterin askeri kullanımda sunduğu hız ve esneklik avantajlarının altını çizdi. Ayrıca, ALPİN’in yük taşıma kapasitesinin drone teknolojisinden çok daha üstün olduğunu, bu nedenle kargo ve lojistik ihtiyaçlar için ideal bir çözüm sunduğunu belirtti.

Pasifik Holding'in bu yatırımı, savunma ve lojistik sektörlerinde gelecekteki gelişmelerin habercisi olarak görülüyor. ALPİN-2’nin ihracat potansiyeli ve teknoloji alanında getireceği yenilikler, hem Türkiye hem de dost ve müttefik ülkeler için dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Pasifik Holding’den 3 Yılda 3 Milyar TL’lik Yatırım Hedefi

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, şirketin gelecek dönem stratejilerini ve yatırım planlarını açıkladı. Pasifik Teknoloji'nin, Titra'nın satın alımı sonrası kaydettiği hızlı büyümeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, önümüzdeki 3 yılda 3 milyar TL tutarında yatırım yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Erdoğan, şirketin ihracat odaklı bir strateji benimsediğini ve önümüzdeki yıllarda hasılatlarının %50’den fazlasını ihracat gelirlerinden elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu çerçevede, ürün geliştirme süreçlerinde AR-GE’nin kritik önemine dikkat çeken Erdoğan, “Şimdiye kadar olduğu gibi, gelecekte de AR-GE harcamaları bütçemizin %35-40’ını oluşturacak. Bu, teknoloji geliştirme hedeflerimizle uyumlu bir plan,” dedi.

Pasifik Teknoloji’nin başarısının ardından önemli bir adım attıklarını anlatan Erdoğan, Titra’yı satın almalarından 3 ay sonra 150 milyon dolar değerleme üzerinden tahsisli sermaye artırımı ile kurumsal yatırımcı girişini sağladıklarını belirtti. “Bugün, istesek çok daha yüksek bir değerleme ile yeniden kurumsal yatırım alabiliriz. Bunun için görüşmelerimiz devam ediyor. Büyük ve yeni bir fabrika yatırımı planlıyoruz ve bu projeyi sermaye artırımı ile finanse etmeyi değerlendiriyoruz. Koşullar uygun olduğunda, tahsisli sermaye artırımı ile finansman sağlamayı düşünebiliriz,” dedi.

Erdoğan, yatırımcıların şirkete ve sektörün geleceğine olan ilgisinin önemli bir güven göstergesi olduğunu ifade ederek, Pasifik Holding’in teknoloji ve savunma sanayiindeki güçlü adımlarının devam edeceğini vurguladı.

Pasifik Teknoloji, Savunma ve Siber Güvenlikte Güçlü Adımlar Atıyor

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Selman Dönmez, şirketin bilişim, yazılım ve siber güvenlik alanlarında kaydettiği ilerlemeleri ve yeni yatırım planlarını anlattı. Halka arz sürecinde bu alanlardaki çalışmalarını kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Dönmez, o günden bu yana siber güvenlik hizmetlerinin genişlediğini vurguladı. Türkiye’nin en önemli finans kuruluşları, kamu kurumları ve dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı’na sağlanan bilişim ve siber güvenlik hizmetlerinin Pasifik Teknoloji tarafından yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, Devlet Demiryolları'nın biletleme operasyonlarının da şirketin geliştirdiği teknolojilerle sürdürüldüğünü ifade etti.

Dönmez, savunma sektörüne yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek, yakın zamanda yaşanan bir terör saldırısının bu alanda teknoloji geliştirme gereksinimini açıkça gösterdiğini belirtti. Finansal teknolojilerin de savunma sanayi kadar stratejik bir alan haline geldiğine vurgu yapan Dönmez, bu sektörün bir ülkeye ve teknoloji geliştiren firmalara önemli bir katma değer sağladığını dile getirdi.

Pasifik Teknoloji’nin yatırım vizyonunu özetleyen Dönmez, şirketin uçtan uca teknolojik çözümler üreterek finansal kuruluşlara hizmet sunan bir yapıya dönüşeceğini ifade etti. Şirketin, ödeme altyapılarından finansal piyasalara kadar geniş bir yelpazede yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğini ve bu alanda önemli bir oyuncu olmayı hedeflediğini belirtti.

Pasifik Teknoloji'nin Yıldız Ürünü ALPİN İnsansız Helikopteri İnovasyonun Zirvesinde

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Selman Dönmez, şirketin savunma ve lojistik alanındaki yenilikçi çözümlerini ve insansız hava araçlarındaki liderliğini anlattı. Dönmez, şirketin "yıldız ürünü" olarak tanımladığı ALPİN İnsansız Helikopteri'nin, dikine iniş-kalkış yapabilme özelliğiyle insansız lojistikte çığır açtığını belirtti. Avrupa ve Amerika’da küçük drone’larla teslimat yapıldığını hatırlatan Dönmez, ağır yük taşımanın ancak helikopter tipi dikey kalkış yapabilen araçlarla mümkün olduğunu vurguladı. İnsansız hava araçlarının teknolojik gelişimiyle bu tür sistemlerin kullanımının hızla artacağını ifade etti.

ALPİN ve ALPİN-2: TSK’nın Öncü Lojistik Gücü

Pasifik Teknoloji’nin geliştirdiği ALPİN İnsansız Helikopteri, TSK’ya kritik operasyonlarda yük taşıma yeteneği kazandırarak askeri lojistikte devrim niteliğinde bir adım oldu. Dönmez, bu aracın toplam kalkış ağırlığının 550 kg, maksimum yük kapasitesinin ise 200 kg olduğunu belirtti. ALPİN-2 modeline geçişin temel nedeni olarak, daha kıvrak ve operasyonel özelliklerin geliştirilmesi gösterildi. ALPİN-2’nin tüm yazılımı yerli ve milli olarak Pasifik Teknoloji tarafından geliştirilirken, önceki modelde bazı dış donanımlar kullanılmıştı.

DUMRUL: Silahlı İnsansız Helikopter ile Savunmada Yeni Dönem

Pasifik Teknoloji, SAHA EXPO’da tanıttığı DUMRUL isimli küçük insansız helikopterini silahlı bir model olarak sundu. Dönmez, Roketsan’la yapılan iş birliğiyle METE füzelerinin DUMRUL’a entegre edilmesine yönelik sözleşmenin imzalandığını aktardı. Bu yeni helikopter, silahlandırılmış insansız helikopterlerin öncülerinden biri olma özelliği taşıyor.

Dönmez, ALPİN ve diğer insansız hava araçlarının hem askeri hem de sivil operasyonlar için büyük potansiyel taşıdığını ve gelecekte daha fazla alanda kullanılacağını belirterek, savunma sanayindeki teknolojik inovasyonların sivil sektöre de önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Pasifik Teknoloji’den İnsansız Hava Araçlarında Yenilikçi Çözümler

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Selman Dönmez, insansız hava araçlarının (İHA) genişleyen kullanım alanlarını ve şirketin geliştirdiği yeni teknolojileri anlattı. Dönmez, insansız helikopterlerin tarım, ilaçlama ve yangın söndürme gibi sivil operasyonlarda kullanılabileceğini, özellikle afet alanlarında sağlık ve acil durumlar için büyük fayda sağladığını belirtti.

Sabit Kanatlı İHA’lar: PARS ve DELİ

Dönmez, şirketin döner kanatlı İHA’lar dışında geliştirdiği sabit kanatlı, küçük ve bulut altı gözetleme araçları üzerinde de çalıştığını açıkladı. Özellikle keşif ve istihbarat amaçlı geliştirilen PARS İHA’sının 4 ila 6 saat havada kalabildiğini ve gymball kamera sistemi ile donatıldığını belirtti. Ayrıca, kamikaze İHA serisi olan DELİ'nin, elektronik karıştırma ortamlarında dahi uçabilen ve anti-jammer ekipmanlarına sahip olduğunu ifade etti. Bu İHA’lar, katapult veya elden atımla fırlatılabilen, taktik ve stratejik seviyede farklı görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmış araçlar olarak öne çıkıyor.

İnsansız Araçların Teknolojik Özellikleri ve Geleceği

Dönmez, savaş alanında insansız araçların giderek önem kazandığını, bu araçların uçuş menzili, havada kalış süresi, taşıdıkları yük ve jamming ortamlarına uyum kabiliyetleriyle farklılaştığını belirtti. Geliştirilen teknolojilerin hem karada hem de denizde uyarlanabilir olduğunu vurgulayan Dönmez, Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı (SBB) ile koordineli çalışmalar yürütüldüğünü ve bu alandaki teknolojinin gelecekte daha da yaygınlaşacağını ifade etti.

Uluslararası İlgi ve Ortaklık Görüşmeleri

Pasifik Teknoloji’nin geliştirdiği insansız hava araçları, Türki Cumhuriyetler ve Afrika başta olmak üzere dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Şirket, şu anda 10’a yakın ülke ile görüşmelerini sürdürüyor ve AFAD ile de temas halinde. Dönmez, Batı ve Doğu’dan gelen ortak yatırım ve üretim tekliflerinin değerlendirildiğini, stratejik kararların önemine vurgu yaparak bu sürecin titizlikle yönetildiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Pasifik Teknoloji, insansız hava araçları alanında hem ulusal hem de uluslararası arenada adından söz ettirerek liderliğini pekiştiriyor.