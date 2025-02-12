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 | Onur Kaya

Patron çıldırdı! Çalışanlara dev promosyon: 29 milyon TL hesaplara yatacak

Bursa'da faaliyet gösteren mobilya firması Saloni Mobilya, çalışanlarının yüzünü güldürecek bir karar aldı. Firma, yüzlerce çalışanına toplamda 29 milyon TL promosyon ödeyeceğini açıkladı. Ödemelerin bu hafta hesaplara yatacağı öğrenilirken, kişi başına düşen promosyon miktarı da belli oldu.

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Patron çıldırdı! Çalışanlara dev promosyon: 29 milyon TL hesaplara yatacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 10:34

Mobilya sektörünün kalbinin attığı Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren firmalardan Saloni Mobilya, çalışanlarının yüzünü güldürecek bir karar aldı. Şirket, bünyesinde çalışan personellerine promosyon ödemesi yapacak.

Saloni Mobilya'da CEO Haluk Özbek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

ÇALIŞANLARA 29 MİLYON TL PROMOSYON

Şirket çalışanlarına 29 milyon TL promosyon dağıtacaklarının müjdesini veren Haluk Özbek şu ifadeleri kullandı:

KİŞİ BAŞI 42 BİN TL HESAPLARA YATACAK

"Bu yıl şirketlerimizdeki çalışma arkadaşlarımıza yaklaşık 29 milyon TL maaş promosyonu ödenecek. Bu ödemenin 12 milyon TL'lik kısmı, koltuk bölümündeki 280 çalışanımıza kişi başına yaklaşık 42 bin TL olarak bu hafta içinde ödenecek.

TÜM PERSONEL YARARLANACAK

Zamanı geldikçe diğer şirketlerimizdeki çalışanlarımız da maaş promosyon ödemesini alacak. Kıymetli ekibimiz, zaten kendi hakları olan bu ödemeleri güle güle kullansınlar" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

MAAŞ PROMOSYONU NEDİR?
Son yıllarda özel sektörde de giderek popülerleşen maaş promosyonu, bankalar ile şirketler arasında yapılan anlaşma sonucu ödeniyor. İşçilerin maaşlarını ödemek için kurumlarla anlaşma yapan bankalar, çalışanların maaşını her ay hesaplara yatırıyor. Bankalar bu sayede nakit akışını güçlendirmiş olur. Çalışanların maaşları üzerinden kârını artıran bankalar, elde edecekleri kârın bir miktarını promosyon adı altında firmalara ödüyor. Firmanın tercihi doğrultusunda bu promosyon ödemesi işçilere dağıtılıyor.
ETİKETLER
#promosyon
#mobilya
#maaş promosyonu
#Ekonomi
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