Patron çıldırdı! Çalışanlara dev promosyon: 29 milyon TL hesaplara yatacak

Mobilya sektörünün kalbinin attığı Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren firmalardan Saloni Mobilya, çalışanlarının yüzünü güldürecek bir karar aldı. Şirket, bünyesinde çalışan personellerine promosyon ödemesi yapacak.

Saloni Mobilya'da CEO Haluk Özbek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

ÇALIŞANLARA 29 MİLYON TL PROMOSYON

Şirket çalışanlarına 29 milyon TL promosyon dağıtacaklarının müjdesini veren Haluk Özbek şu ifadeleri kullandı:

KİŞİ BAŞI 42 BİN TL HESAPLARA YATACAK

"Bu yıl şirketlerimizdeki çalışma arkadaşlarımıza yaklaşık 29 milyon TL maaş promosyonu ödenecek. Bu ödemenin 12 milyon TL'lik kısmı, koltuk bölümündeki 280 çalışanımıza kişi başına yaklaşık 42 bin TL olarak bu hafta içinde ödenecek.

TÜM PERSONEL YARARLANACAK

Zamanı geldikçe diğer şirketlerimizdeki çalışanlarımız da maaş promosyon ödemesini alacak. Kıymetli ekibimiz, zaten kendi hakları olan bu ödemeleri güle güle kullansınlar" ifadelerini kullandı.