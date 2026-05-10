Ekonomi
Pazarda fiyatı en çok artan ürün belli oldu, vatandaş isyan etti! İşte kilo fiyatı 150 TL olmasının sebebi

Semt pazarlarında en çok fiyatı artan ürünler belli oluyor. Afyonkarahisar'da vatandaşlar domates fiyatlarını görünce şaşırdı. Esnaf ise fiyat artışının nedenini anlattı.

Semt pazarlarında bazı ürünlerin fiyatları yükseldi vatandaş adeta isyan etti. Hafta sonları kurulan pazarlarda satılan ürünler arasında en büyük artış gösteren domates oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki semt pazarlarında domates fiyatlarındaki büyük artış vatandaşların tepkisine neden oldu.
Pazarda domatesin kilogram fiyatı kalite ve çeşidine göre 80 ile 150 TL arasında satışa sunuluyor.
Vatandaşlar fiyatları yüksek bulurken, pazarcı esnafı fiyat artışının nedenini soğuk hava ve olumsuz iklim koşulları olarak açıklıyor.
Esnaflar, soğuklardan dolayı yaşanan aksaklıkların piyasadaki ürün dengesini olumsuz etkilediğini ve arzın azalmasıyla fiyatların yükseldiğini belirtiyor.
Domates, likopen, A, C, K vitaminleri ve potasyum açısından zengin bir besindir.
DOMATES FİYATLARI UÇTU

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçtiğimiz haftalara göre büyük artış gösteren domates fiyatları, pazarda vatandaşların en çok konuştuğu konu haline geldi.

Pazarda domatesin kilogram fiyatı kalite ve çeşidine göre 80 ile 150 TL arasında satışa sunulurken, vatandaşlar fiyatı yüksek buldu.

NEDENİ İKLİM KOŞULLARI

Özellikle mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden biri olan domatesteki yükseliş hem pazarcı esnafını hem de alışveriş yapan vatandaşları zor durumda bıraktı.

Pazarcı esnafı ise fiyat artışının en önemli nedenlerinden soğuk hava ve olumsuz iklim şartları olduğunu belirtti. Soğuklardan dolayı yaşanan aksaklıkların piyasadaki ürün dengesini olumsuz etkilediğini ifade eden esnaflar, arzın azalmasıyla birlikte fiyatların kısa sürede yükseldiğini söyledi.

Domates, güçlü bir antioksidan olan likopen başta olmak üzere; A, C, K vitaminleri ve potasyum açısından son derece zengin bir besindir. Bağışıklık sistemini desteklemesinden cilt sağlığına kadar vücut için pek çok kritik faydası bulunur.

