Pegasus bilet fiyatları için 3-4 Eylül fırsatı! Yüzde 40 ucuz bilet kampanyası başladı
Pegasus'tan yüzde 40 indirim kampanyasını başlattı. 3-4 Eylül 2024 tarihinde alınan biletlerde Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olan uçuşlar için bilet kampanyasını duyurdu. Alınan biletlerle 17 Eylül - 23 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat edilecek.
Pegasus indirimli bilet satışına başladı. Pegasus'tan seyahat edecekler için kaçırılmayacak fırsat sunan kampanya 3-4 Eylül 2024 tarihinde alınan biletlerde geçerli olacak. Biletlere yüzde 40 indirim uygulanacak. Koltuk seçimi yapmak isteyenlere de 100 lira ücret karşılığında seçim hakkı verilecek.
PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLADI
Pegasus salı, çarşamba ve perşembe günü olan seferlere yurt içinde geçerli indirimli bilet kampanyasını başlattı.
Pegasus indirimli bilet satışı bugün başladı, 4 Eylül 2024 tarihinde son bulacak.
SALIDAN PERŞEMBEYE YÜZDE 40 İNDİRİMLİ UÇ
17 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olan uçuşlarda tanımlanan indirim yüzde 40 oranında olacak.
Alınan biletlerle 17 Eylül - 23 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat edilecek.
Koltuk seçimi yapmak isteyenler 100 lira ücret karşılığında seçim hakkı yapabilecek.
Kıbrıs uçuşları kampanya kapsamına alınmayacak.