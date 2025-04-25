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 | Yusuf Özgür Bülbül

Pegasus duyurdu: Yurt içi biletlerde tavan ücreti güncellemesi!

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından yolcularına destek olmak amacıyla yurt içi uçuşlarında bilet tavan fiyat uygulamasını güncelledi. Şirket, İstanbul kalkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerinde geçerli olacak yeni tavan fiyatı 30 Nisan Çarşamba gününe kadar 2 bin 850 TL olarak belirlediğini duyurdu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 00:19

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul çıkış ve varışlı tüm iç hat seferlerinin bilet tavan fiyatının, 30 Nisan Çarşamba gününe kadar 2 bin 850 lira olarak sabitlendiğini duyurdu.

Pegasus duyurdu: Yurt içi biletlerde tavan ücreti güncellemesi!

“ÜCRETSİZ DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR”

Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleşen deprem nedeniyle 25 Nisan Cuma gününe kadar olan tüm İstanbul kalkış-varışlı yurt içi seferlerde tavan bilet fiyatının sabitlendiğini hatırlatılarak, şu ifadelere yer verdi:

"30 Nisan'a kadar olan seferlerimizde ise tavan bilet fiyatımızı 2850 TL olarak sabitledik. Seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimiz için bilet işlemlerinde ilave haklar sunuyoruz. 25 Nisan 2025 Cuma günü sonuna kadar İstanbul varışlı ve kalkışlı tüm yurt içi seferlerimizde bileti olan misafirlerimiz ücretsiz açığa alma işlemleri veya bir hafta içinde ücretsiz değişiklik yapabilir."

https://x.com/ucurbenipegasus/status/1915467390411751726

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ETİKETLER
#seyahat
#Pegasus Hava Yolları
#İstanbul Depremi
#Bilet Fiyatı
#Ücretsiz Değişiklik
#Ekonomi
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