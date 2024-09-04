Pegasus ucuz uçak bileti kampanyası detayları belli oldu

04 Eylül 2024 11:44 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:07

Petrol fiyatları 9 ayın dibinde! Akaryakıt fiyatları için indirim yolda: Çin ve Libya piyasaları hareketlendirdi

Petrol fiyatları 9 ayın dibinde! Akaryakıt fiyatları için indirim yolda: Çin ve Libya piyasaları hareketlendirdi

Pegasus ucuz uçak bileti için tarihleri ve indirim oranını duyurdu. İndirim kampanyasında koltuk seçimi yapmak isteyenlerin ödeyeceği ücret belli oldu.

PEGASUS UCUZ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI

Pegasus, 3-4 Eylül 2024 tarihinde alınan 17 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında salı, çarşamba ve perşembe günleri planlanan uçuşlar için indirim kampanyasını duyurdu.

İndirim kampanyası kapsamında 3-4 Eylül 2024 tarihinde alınan yurt içi biletler vergiler hariç yüzde 40 uygulanacağı ifade edildi. Ucuz uçak bileti kampanyası ile alınan biletlerle 17 Eylül - 23 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat edilecek.

KOLTUK SEÇME ÜCRETİ BELLİ OLDU

Öte yandan koltuk seçimi yapmak isteyen yolculara 100 lira ücret karşılığında seçim hakkı verilecek. Kampanya ayrıca sadece yurt içi uçuşlarda (Kıbrıs kampanya kapsamında değil) geçerli olacak.