Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Pegasus'tan indirimli uçak bileti! Tarihler ve fiyatlar belli oldu

Havayolu şirketleri çeşitli kampanyanlarla yolcularına daha ucuz uçak biletleri sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede; Pegasus Hava Yolları, 2026 bahar dönemine yönelik indirim kampanyası başlattı. İşte o kampanya tarihinden detaylar...

Pegasus'tan indirimli uçak bileti! Tarihler ve fiyatlar belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 15:56

, 2026 bahar dönemine yönelik dev bir indirim kampanyası başlattı. Bugün ve yarın (11-12 Şubat) yapılacak biletlemelerde geçerli olan kampanya ile yolcular; Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya’daki onlarca noktaya 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla uçma fırsatı yakalayacak.

Pegasus'tan indirimli uçak bileti! Tarihler ve fiyatlar belli oldu

29 MART 31 MAYIS ARASI UÇMAK GEREKİYOR

Kampanya kapsamında seyahatlerin 29 Mart ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bahar aylarını yurt dışında geçirmek isteyenler için planlanan bu indirimde, toplamda 100 bin adet koltuk ayrıldı. Kampanyanın Kıbrıs uçuşlarını kapsamadığı belirtildi.

Pegasus’un geniş uçuş ağında uygulanan indirimler, kalkış noktasına ve varış destinasyonuna göre kademeli olarak belirlendi.

Pegasus'tan indirimli uçak bileti! Tarihler ve fiyatlar belli oldu

BATI VE DOĞU BAŞKENTLERİ

İstanbul Sabiha Gökçen kalkışlı; Atina, Londra, Roma, Paris, Viyana, Berlin, Amsterdam, Prag, Venedik ve Saraybosna gibi popüler Avrupa başkentleri bu baremde yer alıyor. Ayrıca Ankara, İzmir ve Antalya’dan da birçok Avrupa ve Orta Doğu noktasına bu fiyatla bilet bulmak mümkün.

19€ + Vergiler: Madrid, Barselona, Bakü, Dubai ve Lizbon hatları.

29€ + Vergiler: Bağdat, Riyad, Doha ve Kazakistan (Aktau, Atyrau) rotaları.

59€ - 99€ Arası: Bişkek, Almatı, Kazablanka ve Moskova gibi daha uzun mesafeli hatlar.

TÜRKİYE DÖNÜŞ BİLETLERİ

Yurt dışından Türkiye'ye dönüşlerde veya belirli hatlarda; Frankfurt, Amsterdam ve Düsseldorf gibi merkezlerden Ankara, Antalya ve İstanbul'a 3 Euro veya 5 Euro + vergiler gibi rakamlarla uçuş imkanı tanındı.

AJet cazip kampanyayı duyurdu: 9 dolara yurt dışı seyahati
ETİKETLER
#Pegasus Hava Yolları
#Seyahat Kampanyası
#ucuz uçak bileti
#Avrupa Uçuşları
#Bahar İndirimi
#Ekonomi
