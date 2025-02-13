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 | İrem Çınar

Pegasus’tan Sevgililer Günü’ne özel kaçırılmayacak yurt dışı uçuş kampanyası! 11 Euro’dan başlayan fiyatlar

Pegasus Hava Yolları Sevgililer Günü’ne özel yurt dışı uçuşlarında bir kampanya başlattığını duyurdu. 13-14 Şubat’ta alacağınız biletlerle, 1 Mart - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında yurt dışına 11 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat edebilirsiniz. Sınırlı sayıdaki 200 bin koltuk için erken rezervasyon yapanlar büyük avantaj sağlayacak.

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Pegasus’tan Sevgililer Günü’ne özel kaçırılmayacak yurt dışı uçuş kampanyası! 11 Euro’dan başlayan fiyatlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 15:08

Pegasus Hava Yolları, Sevgililer Günü’ne özel olarak yurt dışı uçuşlarında cazip bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, 11 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satın alma fırsatı sunuluyor. Bu avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların, biletlerini 13-14 Şubat 2025 tarihlerinde satın almaları gerekiyor.

SEYAHAT TARİHLERİ VE KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya dahilinde alınan biletlerle yolcular, 1 Mart - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında uygun fiyatlarla yurt dışına seyahat edebilecekler. Pegasus, bu özel kampanya kapsamında toplamda 200 bin koltuğu satışa sunduğunu duyurdu. Ancak biletlerin belirli bir ücret sınıfında ve sınırlı kontenjanla sunulması nedeniyle, erken rezervasyon yapan yolcular avantajlı olacak.

YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR!

Pegasus Hava Yolları, kampanyanın büyük ilgi görmesinin beklendiğini ve biletlerin hızla tükenebileceğini belirtti. Yolcuların bu fırsatı kaçırmamak için biletlerini mümkün olan en kısa sürede satın almaları öneriliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Pegasus ne zaman ucuz?
Uçuş takvimi üzerinde yapılan bazı hesaplamalar sonucu ortalama olarak en popüler varış noktaları için Pegasus Airlines uçak biletlerinin Mart ayında en ucuz olduğu ortaya çıktı.
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#Ekonomi
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