Pegasus’tan Sevgililer Günü’ne özel kaçırılmayacak yurt dışı uçuş kampanyası! 11 Euro’dan başlayan fiyatlar

Pegasus Hava Yolları, Sevgililer Günü’ne özel olarak yurt dışı uçuşlarında cazip bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, 11 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satın alma fırsatı sunuluyor. Bu avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların, biletlerini 13-14 Şubat 2025 tarihlerinde satın almaları gerekiyor.

SEYAHAT TARİHLERİ VE KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya dahilinde alınan biletlerle yolcular, 1 Mart - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında uygun fiyatlarla yurt dışına seyahat edebilecekler. Pegasus, bu özel kampanya kapsamında toplamda 200 bin koltuğu satışa sunduğunu duyurdu. Ancak biletlerin belirli bir ücret sınıfında ve sınırlı kontenjanla sunulması nedeniyle, erken rezervasyon yapan yolcular avantajlı olacak.



YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR!

Pegasus Hava Yolları, kampanyanın büyük ilgi görmesinin beklendiğini ve biletlerin hızla tükenebileceğini belirtti. Yolcuların bu fırsatı kaçırmamak için biletlerini mümkün olan en kısa sürede satın almaları öneriliyor.