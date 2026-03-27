Slovenya’nın Logatec bölgesinde kurduğu tesis ile üretim kapasitesini endüstriyel ölçeğe taşıyan şirket, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi bu alanda üretim ve teknoloji merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.



Peker Holding, tarım sektöründe verimlilik, sürdürülebilirlik ve üretim planlaması açısından kritik bir dönüşüm sürecine odaklanarak robotik ve yapay zekâ tabanlı teknolojilere yatırımını sürdürüyor. Peker Holding, Slovenya’nın Logatec bölgesinde kurduğu ve Pek Automotive çatısı altında faaliyet gösteren üretim tesisiyle yıllık 1.500 adet tarım robotu üretim kapasitesine ulaşırken, son 10 yılda bu alana toplam 117 milyon Euro yatırım gerçekleştirdi. Peker Holding, tarımda robotikleşmenin sağladığı otomasyon ve veri odaklı üretim avantajlarını Türkiye ve global pazarlara taşımayı hedefliyor.



Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, tarımın önümüzdeki dönemde en hızlı dönüşüm yaşayacak sektörlerden biri olacağını belirterek, artan nüfus, iklim değişikliği ve sürdürülebilir üretim ihtiyacının sektörde teknoloji kullanımını zorunlu hale getirdiğini vurguladı. Peker, “Tarımda daha verimli, planlı ve öngörülebilir üretim modellerine geçiş artık kaçınılmaz. Robotik, yapay zekâ ve sensör teknolojilerini bir araya getiren çözümler bu dönüşümün temelini oluşturuyor” dedi.



Son yıllarda tarımda veri temelli üretim anlayışının hızla yaygınlaştığına dikkat çeken Peker, hassas tarım uygulamaları, sensör tabanlı izleme sistemleri ve görüntü işleme teknolojileri sayesinde bitki gelişimi, toprak yapısı ve üretim süreçlerinin çok daha detaylı şekilde analiz edilebildiğini ifade etti. Bu gelişmelerin, üretim kararlarının daha doğru alınmasını sağladığını ve girdi kullanımında optimizasyon yarattığını belirtti.

HABERİN ÖZETİ Peker Holding’den tarımda robotik üretime 117 milyon Euro’luk yatırım Peker Holding, tarım sektöründe robotik ve yapay zeka tabanlı teknolojilere odaklanarak Slovenya'da kurduğu üretim tesisiyle yıllık 1.500 tarım robotu üretim kapasitesine ulaşmış ve bu alana 117 milyon Euro yatırım yapmıştır. Peker Holding, Slovenya'nın Logatec bölgesinde kurduğu üretim tesisi ile yıllık 1.500 adet tarım robotu üretim kapasitesine ulaşmıştır. Şirket, tarım robotikleşmesi alanına son 10 yılda toplam 117 milyon Euro yatırım gerçekleştirmiştir. Pek Automotive tarafından geliştirilen tarım robotları, ekim, gübreleme, ilaçlama ve hasat süreçlerinde otonom olarak görev alabilmektedir. Slovenya'daki tesis, robotik donanım, sensör teknolojileri, görüntü işleme sistemleri ve yapay zekâ tabanlı yazılımların entegre şekilde geliştirildiği bir teknoloji merkezi olarak konumlanmaktadır. Peker Holding, bu üretim ve teknoloji altyapısını önümüzdeki dönemde Türkiye'ye taşımayı ve Türkiye'yi tarım teknolojileri alanında bir üretim ve inovasyon merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir.

Ekimden hasada otonom yönetim

Pek Automotive tarafından geliştirilen tarım robotları; ekim, gübreleme, ilaçlama ve hasat süreçlerinde otonom olarak görev alabiliyor. Sensör teknolojileri ve gelişmiş görüntü işleme altyapısıyla sahadan veri toplayan sistemler, doğru zamanda doğru müdahaleyi mümkün kılarak üretimde verimlilik artışı sağlıyor.



Robotların 24 saat kesintisiz çalışabilmesi, özellikle iş gücünün sınırlı olduğu dönemlerde üretim sürekliliği açısından önemli bir avantaj sunuyor. Aynı zamanda fosil yakıtlı traktörlere kıyasla daha düşük enerji tüketimiyle çalışan sistemler, maliyet yönetimine katkı sağlarken sürdürülebilir üretim hedeflerini de destekliyor.



Peker, sahada kullanılan robotların tedarikçiler ve iş ortakları tarafından aktif şekilde kullanılmaya başlandığını belirterek, “Kullanıcılarımız özellikle yoğun dönemlerde kesintisiz ve planlı üretim yapabilmenin önemli bir avantaj sağladığını ifade ediyor. Geliştirdiğimiz teknolojinin, tarımın geleceğinde kritik bir rol üstleneceğini görüyoruz” dedi.

Yıllık 1.500 robot üretim kapasitesine sahip

Logatec’te kurulan tesis, robotik donanım, sensör teknolojileri, görüntü işleme sistemleri ve yapay zekâ tabanlı yazılımların entegre şekilde geliştirildiği bir teknoloji merkezi olarak konumlanıyor. Yıllık 1.500 robot üretim kapasitesi, tarım robotlarının artık prototip aşamasından çıkarak endüstriyel ölçekte üretilebilen bir teknoloji haline geldiğini ortaya koyuyor.

Bu ölçek, yalnızca üretim kapasitesini değil, aynı zamanda tarım teknolojilerinde bütüncül bir ekosistemin oluştuğunu da gösteriyor. Tedarik zincirinden yazılım geliştirmeye, saha testlerinden veri analitiğine kadar geniş bir yapı içinde geliştirilen robotik sistemler, farklı coğrafyalarda ve farklı tarım uygulamalarında kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor.

Tarımda artan girdi maliyetleri, iklim koşullarındaki belirsizlik ve üretim planlamasının karmaşıklaşması, üreticileri teknolojiye daha fazla yönlendiriyor. Bu doğrultuda robotik sistemlerin, önümüzdeki dönemde tarım üretiminin temel bileşenlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

Hedef, Türkiye’yi teknoloji üssüne dönüştürmek

Peker Holding, kurduğu üretim ve teknoloji altyapısını önümüzdeki dönemde Türkiye’ye taşımayı planlıyor. Bu doğrultuda resmi başvurularını tamamlayan şirket, Türkiye’yi tarım teknolojileri alanında bir üretim ve inovasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyor.



Hasan Peker, Türkiye’nin tarımsal çeşitliliği, iklim yapısı ve mühendislik altyapısının bu alanda önemli bir avantaj sunduğunu belirterek, “Farklı ürünlerin yetiştirilebildiği ve farklı üretim koşullarının bir arada bulunduğu bir coğrafya, tarım teknolojileri için çok güçlü bir Ar-Ge ortamı sunuyor. Amacımız, geliştirdiğimiz robotik teknolojilerin üretim kabiliyetini Türkiye’ye kazandırmak ve güçlü bir inovasyon ekosistemi oluşturmak” diye konuştu.