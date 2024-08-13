Perakende Medya reklamcılığının öncü ismi GoWit'ten 1.3 milyon dolarlık yatırım

13 Ağustos 2024 11:49 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 12:01

Yatırım hakkında açıklamada bulunan GoWit Kurucu Ortağı ve CEO’su Emrah Adsan, “Amacımız, yüzlerce perakendeciye dünyanın neresinde olurlarsa olsun anında ulaşmak ve onların Perakende Medya’dan hızlıca kazanç sağlamaları için tüm teknik bariyerleri ve zorlu süreçleri ortadan kaldırmak. Perakende Medya reklamcılığını herkesin erişebileceği ve reklam kampanyalarını hızla oluşturabileceği bir ekosisteme dönüştürecek olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Global Perakende Medya sektörünün öncüsü ve Türkiye’nin ilk çok kanallı Perakende Medya platformunu geliştiren GoWit, 1,3 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Yatırım turunda, GoWit’in mevcut yatırımcıları Formus Capital, APY Ventures ve Mindvest devam yatırımı yaparken, yeni yatırımcı olarak DCP katıldı. Dijital reklamcılıkta çığır açan çözümleri ile dikkat çeken AdTech şirketi GoWit, geçtiğimiz yıl açıkladığı 1 milyon dolarlık yatırımın ardından, çeşitli sektörlerden perakendeciler ve global markalarla iş birliklerini artırarak küresel çapta Perakende Medya reklamcılığındaki liderlerden biri konumunu aldı.

Perakendecilere güçlü bir gelir kaynağı sunuyor

GoWit, başlıca perakendeciler ve pazaryerlerine Perakende Medya reklamcılığı hizmeti veriyor. Perakende Medya reklam platformu GoWit RMA aracılığıyla perakendeciler, birlikte çalıştıkları markalara reklam alanları sunarak güçlü bir gelir kaynağı elde ederken, markalar ise farklı kanallarda gösterilebilen reklam formatları ve etkili müşteri hedeflemeleri ile marka/ürün bilinirliğini, reklam dönüşümlerini ve satışları artırıyor. GoWit, doğru müşteriye doğru zamanda ulaşmanın en etkili yolu olan çeşitli Perakende Medya reklam formatlarıyla müşterilerin ihtiyaçlarına ve kişisel tercihlerine yönelik hedefleme imkanı sunuyor. GoWit RMA kullanıcıları, site içi ve site dışı reklamlarla birlikte gerçek zamanlı raporlama ve yapay zeka destekli teklif seçenekleri gibi platformdaki ileri düzey özelliklerden self-service bir şekilde faydalanabiliyor.

Perakende Medya iş birlikleriyle rekabet gücünü her geçen gün artırıyor

GoWit, RMA platformunu moda ve giyim sektöründen elektronik eşya perakendecilerine, teslimat hizmetleri sağlayıcılarından süpermarket zincirlerine kadar geniş bir müşteri segmentine sunuyor. GoWit’in iş birlikleri arasında Teknosa, Beymen, Modanisa, Koçtaş, Toters ve Mumzworld gibi hem Türkiye hem de küresel ölçekte lider konumda olan perakendeciler ve pazaryerleri bulunuyor. Global iş birlikleri, geniş müşteri yelpazesi, sektördeki yenilikçi yaklaşımı ve güçlü dijital reklam teknolojisi altyapısıyla GoWit, hızla büyüyerek Perakende Medya sektöründeki öncülüğünü ve rekabet gücünü her geçen gün daha da artırıyor.

Platformumuzu 15 dakikada sistemlerine entegre edebilecekler

GoWit Kurucu Ortağı ve CEO’su Emrah Adsan, yatırım üzerine şunları söyledi: “Dijital reklamcılığın 3. büyük dalgası olarak nitelendirilen Perakende Medya sektöründe hızla büyümemizle ve global perakendeciler ve markalarla çalışmaya başladıktan sonra, sektörde büyük bir açık ve sorun olduğunu fark ettik. Bu sorun, Perakende Medya platformlarının perakendeciler ve pazaryerlerinin mevcut e-ticaret sistemlerine entegrasyonunun oldukça zor olmasıydı. Biz de GoWit olarak bu sorunu çözmek ve pazardaki bu kritik açığı kapatmak adına çığır açan bir yenilik getiriyoruz. Çok yakında perakendeciler, Perakende Medya reklam platformumuzu 15 dakika içerisinde kendi sistemlerine kolayca entegre edebilecek ve saniyeler içerisinde reklam kampanyalarını tamamen self-service bir şekilde kurarak reklamlarından anında gelir elde etmeye başlayabilecekler.”

Perakende Medya reklamcılığını herkesin erişebildiği bir ekosisteme dönüştürüyoruz

Almış oldukları bu yatırımın müşterilerine entegrasyon kolaylığını sağlama hedeflerinde oldukça kritik bir nokta olduklarını belirten Adsan, “Amacımız, yüzlerce perakendeciye dünyanın neresinde olurlarsa olsun anında ulaşmak ve onların Perakende Medyadan hızlıca kazanç sağlamaları için tüm teknik bariyerleri ve zorlu süreçleri ortadan kaldırmak. Yatırım beraberinde, Perakende Medya reklamcılığını herkesin erişebildiği ve reklam kampanyalarını hızla oluşturabildiği bir ekosisteme dönüştürecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Mevcut müşterilerimizle custom Perakende Medya servislerimize etkili bir şekilde devam ederken, getirdiğimiz yenilik ile ek ücret ödemeden, karmaşık entegrasyon süreçleriyle uğraşmadan küresel çapta tüm perakendecilere hızlıca reklam kampanyası kurabileceklerini ve gelir elde edebileceklerini göstermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.