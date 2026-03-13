Petrol fiyatının artışı ambalaj ve plastik sektörünü vurdu

ABD-İsrail ve İran savaşı sebebiyle Hürmüz Boğazı’nın kapanması petrol fiyatlarında rekora sebep oldu ve diğer sektörleri de olumsuz etkiledi. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının etkileri fazla görülürken ham petrol fiyatlarında yaşanan öngörülemez yükselişler hammadde fiyatlarına da yansıdı.

YÜZDE 20 İLA YÜZDE 40'LAR ARASINDA ZAM

Alçak Yoğunluk Polietilen gibi ürünlerde zam oranı yüzde 60'a kadar yükseldi. Sektör temsilcileri şu an bitmiş ürüne yüzde 20 ila yüzde 40 arası zamlar yapıldığını belirterek, "Yerli hammadde üreticisi Petkim'in iç pazarın ihtiyacının yüzde 7'sini karşılayabiliyor, savaş devam ederse sektörümüz çok ciddi sıkıntılara neden olacak" dedi.