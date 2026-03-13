Petrol fiyatları artacak mı? İran'dan tedirgin eden açıklama

ABD'nin İsrail'e yönelik başlattığı saldırılar 14. günde de devam ederken, İran'ın günler öce kapatma kararı aldığı Hürmüz Boğazı'nda yüzlerce tanker bekliyor. "ABD ve İsrail ortaklarına geçiş yok" diyen İran kararından geri adım atmazken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Boğaz'ın kapanmasıyla artan petrol fiyatlarını değerlendirdi.

"PETROL FİYATLARININ ARTMASI MUHTEMEL"

Tahran’daki Kudüs Günü Yürüyüşü’ne katılan Erakçi, açıklamalarda bulundu. Petrol fiyatlarının şu anda çok yükseldiğini vurgulayan Erakçi, "Bölgedeki ABD ve İsrail’in politikaları göz önüne alındığında, fiyatların gelecekte de artmaya devam etmesi muhtemel görünüyor." dedi.

Bunun sorumlusunun “bölgeyi felakete sürükleyenler” olduğunu ifade ederek ABD ve İsrail’e işaret eden Erakçi, “bunun hesabını bu ülkelerin vermesi gerektiğini” belirtti.

"DÜŞMANLAR GÜCÜMÜZÜ KABUL ETMEK ZORUNDA"

İsrail ve ABD’nin saldırılarına rağmen “Halkımız milyonlarca kişiyle sokaklarda” diyen Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece Tahran’da değil tüm şehirlerde İslam Cumhuriyeti, Kudüs, Filistin ve yıllardır savunduğumuz tüm idealleri destek konusundaki kararlılığını gösterdi. İnşallah bu güç ve kararlılıkla devam edeceğiz ve düşmanlarımız, İran halkının gücünü kabul etmek zorunda kalacak."