Petrol 3 dolar birden düştü! Akaryakıt fiyatları için indirim: Benzin fiyatları yeniden değişiyor

03 Ağustos 2024 10:12 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 10:33

İran ve İsrail gerginliğine rağmen petrol Talep endişeleriyle düşüşe geçti. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Çin fabrikalarında yaşanan yavaşlama tüm petrol piyasalarını etkisi altına aldı. ABD istihdam verileri beklentilerin üzerinde gelirken FED’in faiz indirimleri için olumlu sinyaller vermesi de fiyatlanmalar üzerinde etkili oldu. Tüm dünya İsrail ve İran arasındaki haber akışına kilitlenirken akaryakıt fiyatları için farklı senaryolar gündeme geldi. Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte petrol piyasalarında son durum…

PETROL FİYATLARI YÜZDE 2 DÜŞTÜ

Petrol cuma günü ABD’den gelen veriler, talep ve arz endişeleri ile 78 doların altına geriledi. Petrol fiyatları 78 dolar eşiğini kırmanın ardından 76 dolar bandına kadar düştü. Bu seviyeler iki ayın en düşük rakamları olarak değerlendirildi.

Küresel petrol talebi endişelerinin Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerginliklerden kaynaklanan arz risklerinden daha ağır basması fiyatlardaki düşüş serisini uzattı.

Petrol her iki seansta da yaklaşık 3 dolar kayba uğradı. LSEG Oil Research'ün verilerine göre, Asya'nın ham petrol ithalatı, Çin ve Hindistan'daki zayıf talep nedeniyle temmuz ayında son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD’DE İŞ GÜCÜ PİYASASI SOĞUDU

Dün açıklanan ABD istihdam verileri de piyasaları hareketlendirdi. İstihdam 114 bin kişi artarak beklentilerin altında geldi. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1'den 4,3'e yükseldi. ABD’de iş büyümesi keskin bir şekilde yavaşladı.

ABD ve Çin’deki sanayi ve imalat sektörlerindeki daralma petrole olan talebin düşeceği şeklinde yorumlandı.

ORTA DOĞU’DA NELER OLUYOR?

Aylardır devam eden İsrail’in masum siviller uyguladığı saldırılar devam ediyor. Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da 31 Temmuz’da öldürülmesi piyasaları etkiledi. Son olarak ran dini lideri Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a, İsrail'e saldırı için yetkiyi verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Marandi, "Herkesi İsrail'den ayrılmaya çağırıyorum. Olacaklardan kendi hükümetleri sorumludur" dedi. Bu gelişmeler bölgedeki arz endişelerini artırırken talep yönlü sıkıntılar fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL ETKİLENECEK?

Petrol fiyatları FED’in faiz indirimlerine gitmesi petrole olan talebin artması neden olacaktır. Ancak talebin azalması petrol fiyatlarının yakın gelecekte düşmesine de neden olacak.

Yurt içinde dolar kurunun yıl sonuna kadar doların 40 liraya kadar çıkması bekleniyor. Pek çok yabancı kurum 40 liranın altında kalmasını bekliyor. Böylelikle akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi gündeme geldi.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.09 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 43.57 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.76 TL

Motorin litre fiyatı: 44.24 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 44.75 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL