Petrol fiyatları 4 ayın zirvesinde: ABD’nin Rusya yaptırımları etkisini gösteriyor

14 Ocak 2025 10:13 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:18

Petrol fiyatları, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının etkisiyle dört ayın zirvesine yakın seviyelerde kalmaya devam ediyor. Yaptırımların Rusya'nın petrol arzını kısıtlayabileceği beklentisi, piyasalarda dalgalanmalara yol açarken, Çin'in talebi ve küresel enflasyon verileri de fiyatları şekillendiriyor.

Petrolfiyatları​, Rusya​'ya yönelik yeni ABD​ yaptırımlarının etkisiyle dört ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 80,73 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise 78,64 dolara gerilese de piyasalarda genel bir yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor.

ABD'NİN YENİ YAPTIRIMLARI PETROL​ PİYASASINI HAREKETLENDİRDİ

Geçtiğimiz hafta ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’nın petrol ihracatında kilit rol oynayan Gazprom Neft, Surgutneftegas ve 183 petrol tankerine yaptırım uyguladı. Bu yaptırımlar​, Rusya'nın "gölge filo" olarak bilinen tanker ağını hedef aldı. Yaptırımların açıklanmasının ardından pazartesi günü petrol fiyatları yüzde 2 oranında yükseldi.

"RUSYA YAPTIRIMLARI FİYATLARI ŞEKİLLENDİRİYOR"

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Rusya'ya yönelik yaptırım haberleri petrol fiyatlarını yukarı taşıyan ana etken oldu. Buna ek olarak, ABD'deki güçlü ekonomik veriler de arz-talep dengesinde sıkılaşma yaratarak fiyatları destekliyor" dedi. Ancak Yeap, piyasanın bugün kâr satışları nedeniyle hafif bir mola verdiğini belirtti.

ABD'DEN ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak üretici fiyat endeksi (PPI) ve tüketici fiyat endeksi (CPI) verilerine çevrildi. Çarşamba günü açıklanacak enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. Düşük faiz oranlarının ekonomik büyümeyi destekleyerek petrol talebini artırması bekleniyor.

RUSYA PETROLÜNDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Analistler, yeni yaptırımların Rus petrol arzında günlük 700 bin varil gibi önemli bir düşüşe neden olabileceğini öngörüyor. Ancak Rusya ve alıcı ülkelerin bu yaptırımları aşmak için yeni yollar bulabileceği belirtiliyor. ING analistleri, "Fiziksel arz üzerindeki etkinin sınırlı kalabileceği, ancak yaptırımların gölge filoya olan yükü artıracağı" değerlendirmesini yaptı.

ÇİN VE HİNDİSTAN'IN HAMLELERİ BELİRSİZ

Dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından Çin ve Hindistan’ın yaptırımlar karşısında nasıl bir tavır alacağı ise belirsizliğini koruyor. Sparta Commodities'ten Philip Jones-Lux, "Yeni yaptırımlar Çin ve Hindistan’a yönelik ham petrol tedarikini etkileyebilir. Ancak bu ülkelerdeki kilit oyuncular, yasal durumları ve alternatif yolları değerlendirmeye devam ediyor" dedi.

ÇİN'İN TALEBİ AZALDI

Öte yandan, Çin’in ham petrol ithalatı 2024 yılında COVID-19 pandemisi dışında ilk kez düştü. Bu durum, küresel petrol talebindeki toparlanmayı yavaşlatabilecek bir risk faktörü olarak görülüyor.

Petrol piyasasında arz kısıtlamaları, yaptırımlar ve ekonomik verilerle şekillenen dalgalı seyir devam ediyor. Uzmanlar, kalıcı bir yükseliş trendi için daha güçlü bir katalizöre ihtiyaç olduğunu vurguluyor.