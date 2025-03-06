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Ekonomi
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 | Ömer Faruk Dogan

Petrol fiyatları dipten geri döndü

Petrol fiyatları, sert düşüşlerin ardından yeniden yükselişe geçti. Ancak ABD'nin ithalat vergileri ve büyük üreticilerin arz artışı, piyasada belirsizliği artırıyor. Brent petrolü 69,69 dolara, WTI ise 66,70 dolara yükselirken, artan stoklar ve zayıflayan talep toparlanmayı sınırlıyor

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Petrol fiyatları dipten geri döndü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 10:49

Petrol fiyatları, son günlerde yaşanan sert düşüşlerin ardından Perşembe günü yeniden yükselişe geçti. Ancak ticaret gerilimleri ve artan arz beklentileri, fiyatlardaki toparlanmayı sınırladı. Uluslararası piyasalarda Brent petrolü, sabah saatlerinde varil başına 69,69 dolardan işlem görerek %0,56 oranında yükseldi. ABD tipi ham petrol olan WTI ise %0,59 artışla varil başına 66,70 dolara ulaştı.

Geçtiğimiz dört işlem gününde Brent petrolü %6,5 değer kaybederek Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti. WTI ise %5,8 düşüşle Mayıs 2023'ten beri en düşük seviyesini görmüştü. Uzmanlara göre, petrol fiyatlarının 70 doların altına gerilemesi, teknik olarak aşırı satış bölgesine girildiğini gösteriyor. Ancak toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

TİCARET SAVAŞLARI VE ARTAN ARZ PİYASAYI ZORLUYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüşün en büyük nedenlerinden biri, ABD'nin Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalatlara yeni gümrük vergileri getirmesi oldu. Özellikle enerji ithalatına yönelik bu yeni vergiler, piyasalarda endişe yarattı. Bununla birlikte, büyük petrol üreticileri de 2022'den bu yana ilk kez üretim kotasını artırma kararı aldı. Bu iki gelişme bir araya gelince petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı.

Ancak ABD hükümetinden gelen bazı açıklamalar, piyasaların bir miktar rahatlamasını sağladı. ABD, otomotiv sektörünü 25% gümrük vergisinden muaf tutacağını duyurdu. Bu adım, ticaret savaşının etkilerinin biraz daha sınırlı olabileceği yönünde umut verdi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan yapılan ham petrol ve benzin ithalatına uygulanan %10'luk ek vergiyi kaldırabileceği öne sürüldü.

TALEP DÜŞÜYOR, STOKLAR ARTIYOR

Piyasalar üzerindeki baskıyı artıran bir diğer unsur da ABD'de artan petrol stokları oldu. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, geçen hafta ham petrol stokları 3,6 milyon varil artarak 433,8 milyon varile ulaştı. Bu artış, analistlerin beklediği 341 bin varillik tahminin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, ABD'nin su yoluyla gerçekleştirdiği ham petrol ithalatı da son dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Özellikle Kanada’dan Doğu Yakası’na yapılan sevkiyatların azalması, rafineri bakım çalışmaları nedeniyle düşen talebin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Meksika'dan ABD’ye yapılan petrol ihracatına getirilen vergiler de piyasalar üzerinde baskı yaratıyor. Her ne kadar Kanada’dan gelen arz daha büyük bir paya sahip olsa da Meksika’dan gelen ham petrol, ABD'nin Körfez kıyısındaki rafinerileri için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, ticaret politikaları ve küresel arz-talep dengesindeki değişimlerin petrol fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde, özellikle ABD ve Kanada arasındaki ticaret görüşmelerinin piyasalarda belirleyici olması bekleniyor.

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