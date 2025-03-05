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Ekonomi
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 | Ömer Faruk Dogan

Petrol fiyatları düştü: OPEC+ üretimi artırıyor

Petrol fiyatları, OPEC+ ülkelerinin Nisan ayında üretimi artırma kararı ve ABD’nin Kanada, Meksika ve Çin’e uyguladığı yeni gümrük vergilerinin yarattığı ekonomik endişelerle düşüşünü sürdürüyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

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Petrol fiyatları düştü: OPEC+ üretimi artırıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 10:40

Petrol fiyatları, büyük üreticilerin Nisan ayında üretimi artırma planları ve ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı gümrük vergilerinin ekonomiyi yavaşlatacağı endişesiyle üçüncü günde de düşüşünü sürdürdü.

Brent petrolünün varil fiyatı Çarşamba günü 15 sent düşerek 70,89 dolara geriledi. Önceki gün ise 69,75 dolara kadar inmiş ve 11 Eylül’den bu yana en düşük seviyesine ulaşmıştı.

GÜNLÜK 138 BİN VARİL EK ÜRETİM PLANI

OPEC+ ülkeleri, Nisan ayından itibaren günlük 138 bin varil ek üretim yapmayı planlıyor. Bu, küresel talebin yaklaşık %6’sına denk gelen 6 milyon varillik üretim kesintisini kademeli olarak azaltma sürecinin ilk adımı olacak.

Öte yandan, ABD yönetimi, Meksika’dan yapılan tüm ithalatlara %25, Kanada’nın enerji ürünlerine %10 ve Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini %20’ye çıkardı. Ayrıca Kanada’dan gelen diğer tüm ürünlere de %25 ek vergi getirildi.

Ekonomistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı bu ticaret savaşının daha az istihdam, daha yavaş büyüme ve daha yüksek fiyatlara yol açacağını düşünüyor. Küresel ekonomideki bu yavaşlama, petrol talebini de olumsuz etkileyebilir.

ABD'DE BENZİN FİYATLARI ARTABİLİR

Uzmanlara göre, yeni gümrük vergileri nedeniyle ABD’de önümüzdeki haftalarda benzin fiyatlarında artış bekleniyor.

Bununla birlikte, ABD hükümeti, 2022'den bu yana ABD’li enerji devi Chevron’a Venezuela’da petrol üretme ve ihracat yapma izni veren lisansı iptal ettiğini duyurdu.

Petrol piyasalarında bir diğer gelişme de ABD ham petrol stoklarının 28 Şubat itibarıyla 1,46 milyon varil azaldığı yönündeki veriler oldu. Yatırımcılar, Çarşamba günü açıklanacak resmi stok verilerini bekliyor.

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