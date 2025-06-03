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 | Murat Makas

Petrol fiyatları gaza bastı

Petrol fiyatları haftaya hareketli başladı. İran’ın ABD'nin sunduğu nükleer anlaşma teklifini reddetmeye hazırlanması ve Kanada’da orman yangınlarının üretimi sekteye uğratması, fiyatların yeniden yükselişe geçmesine neden oldu.

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Petrol fiyatları gaza bastı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 11:23

Sabah saatlerinde 65 dolar seviyesinin üzerine çıkan Brent tipi ham petrol, şu sıralarda 64,92 dolardan işlem görüyor. Bu, dünkü kapanışa göre 29 cent’lik bir artış anlamına geliyor. ABD menşeli Batı Teksas tipi (WTI) petrol ise yüzde 0,58 yükselişle 62,88 dolara çıktı. Uzmanlara göre Brent petrolünde kritik direnç seviyesi 65,62 - 65,76 dolar bandında yer alırken, destek noktaları olarak 64,80 ve 64,38 dolar seviyeleri öne çıkıyor.

Petrol fiyatları gaza bastı

İRAN’DAN NÜKLEER ANLAŞMAYA RET SİNYALİ

Fiyatların yükselişinde en büyük etkenlerden biri ise İran’ın tutumu oldu. Tahran yönetiminden bir yetkili, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD’nin sunduğu nükleer anlaşma teklifinin İran’ın beklentilerini karşılamadığını belirtti. Yetkili, Washington’un uranyum zenginleştirme konusunda esneklik göstermediğini ve bu nedenle teklifin geri çevrileceğini söyledi.

Bu açıklama, ABD-İran müzakerelerinin çıkmaza gireceği ve mevcut yaptırımların devam edeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Böyle bir senaryoda İran’ın petrol ihracatının kısıtlı kalması, küresel arzı daraltarak fiyatların daha da yukarı gitmesine neden olabilir.

KANADA’DAKİ YANGINLAR ÜRETİMİ VURDU

Bir diğer etken ise Kanada. Alberta eyaletinde devam eden orman yangınları, bazı petrol ve doğalgaz üretim tesislerinin geçici olarak kapatılmasına yol açtı. Bu da arz tarafında ek bir baskı oluşturdu. Özellikle yangınların kontrol altına alınamaması halinde üretimdeki aksaklıkların sürebileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatları gaza bastı

SAVAŞIN GÖLGESİ DE FİYATLARA YANSIYOR

Tüm bunlara ek olarak, Rusya-Ukrayna savaşı da jeopolitik risk primlerini artırmaya devam ediyor. Enerji piyasalarında belirsizliği artıran bu savaş, özellikle Avrupa tarafındaki arz beklentilerini etkileyerek fiyatları yukarı iten bir başka unsur olarak öne çıkıyor.

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