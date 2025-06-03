Gabar’da sondaj kulesindeki tatbikat gerçeği aratmadı

Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın 72 Lokasyonu TP1500-3b Naim Süleymanoğlu sondaj kulesinde, 130 personel ve 25 araçla gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği Gabar Dağı'nda gerilim dolu dakikalar yaşandı. Saniyelerle yarışan ekipler, tam teçhizatla müdahale ederken, itfaiye alevlerin kuleyi sarmasına engel oldu. AFAD ekipleri, kimyasal gaz tehlikesine karşı özel ekipmanla bölgede tarama yaptı. İl Jandarma Komutanlığı bölgeyi güvenlik çemberine alarak sivil geçişi kapattı. İtfaiye ve sağlık ekipleri ise olay yerine en kısa sürede ulaşarak koordineli şekilde müdahale etti.