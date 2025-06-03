Yuva bozulmasın diye kontak kapatmıştı! Şimdi ise uçup gitmelerini bekliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyatçılık işiyle uğraşa Bülent Kuyucu'nun park halinde bulunan kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yapmıştı. Yuvayı yıkmamak için kepçesini çalıştırmayan Kuyucu'nun yüzü 23 gün sonra kumruların yumurtasından çıkmasıyla güldü. Geride kalan süreçte kepçesini yuvayı bozmamak için 23 gündür çalıştırmayan Kuyucu, 200 bin TL’lik kaybı olduğunu belirterek iş başı yapmak için kuşların yuvadan uçmasını bekleyeceğini söyledi.