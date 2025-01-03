Petrol fiyatları iki ayın zirvesinde: Pompaya zam olarak  yansıyabilir

03 Ocak 2025 10:52 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:57

Petrol fiyatları iki ayın zirvesine ulaştı. Yeni yılda ekonomik destek beklentileri ve Çin’in büyüme politikaları yakıt talebini artırabilir. ABD’de stoklar düşerken, yaklaşan soğuk hava talebi daha da yükseltebilir.

Dünya genelinde hükümetlerin ekonomik büyümeyi canlandırmak için politika desteklerini artıracağına dair beklentiler, petrol​ fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Brent​ petrolün varil fiyatı, geçen haftayı 76,15 dolardan kapatarak 25 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD​'nin Batı Teksas tipi ham petrolü ise 73,38 dolardan işlem görerek 14 Ekim sonrası zirvesini gördü.

Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin önümüzdeki günlerde pompaya zam olarak yansıması muhtemel…

YILIN İKİNCİ HAFTALIK ARTIŞI

Petrol fiyatları, tatil döneminin sona ermesiyle artan ticaret hacmi sayesinde üst üste ikinci haftalık kazancını kaydetti. Ancak küresel üretim faaliyetleri zayıf bir yıl sonu geçirdi. Asya, Avrupa ve ABD’deki fabrika verileri, ekonomik büyümenin yeni yılda zorluklarla karşılaşabileceğine işaret etti.

Analistler, özellikle Asya'da düşük faiz oranlarının ekonomik büyümeyi artırabileceğini ve bu durumun yakıt talebini olumlu etkileyebileceğini öngörüyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in büyümeyi teşvik edecek daha proaktif politikalar açıklaması, piyasaların dikkatini çekiyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE ABD’DEKİ GELİŞMELER

Dünya genelinde petrol fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör, Suudi Arabistan’ın Şubat ayında Asya'ya sattığı petrolün fiyatlarını artırabileceği beklentisi. Geçtiğimiz ay Orta Doğu petrol fiyatlarının yükselmesi, bu artışın işaretlerinden biri olarak görülüyor.

ABD’de ise benzin ve damıtılmış yakıt stokları artarken, yakıt talebi son iki yılın en düşük seviyesinde. Ham petrol stoklarındaki düşüş ise beklentilerin altında kalarak 1,2 milyon varilde sınırlı kaldı.

SOĞUK HAVA VE YENİ RİSKLER

Önümüzdeki haftalarda ABD ve Avrupa’da beklenen soğuk hava dalgası, doğal gaz yerine dizel kullanımıyla yakıt talebini artırabilir. Bunun yanı sıra Donald Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasıyla uygulayacağı ticaret politikalarının, özellikle Çin ile ticaret ilişkilerinde küresel talep üzerinde oluşturacağı etkiler yakından takip ediliyor.