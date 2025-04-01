Petrol fiyatları Trump'ın tehditleriyle yükseldi

ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve İran'a yönelik tehditleri petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Ancak küresel ekonomik yavaşlama ve ticaret savaşları, kazançları sınırladı.

Petrol piyasasında Salı sabahı yükseliş vardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya ikincil yaptırımlar uygulama ve İran'a saldırı tehdidinde bulunması, fiyatları yukarı çekti. Ancak ticaret savaşlarının küresel büyümeyi baltalayacağı endişesi, bu yükselişi sınırladı.

Brent petrolün varil fiyatı 16 sent artarak 74,93 dolara çıktı. ABD ham petrolü West Texas Intermediate (WTI) ise 13 sent yükselişle 71,61 dolara ulaştı.

"TEHDİTLER ARZ ENDİŞESİNİ ARTIRIYOR"

IG şirketinden piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, kısa vadeli risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti. "ABD'nin Rusya ve İran'a yönelik yaptırım tehditleri, arzın daralabileceği beklentisiyle piyasada fiyatlanıyor," dedi.

Ancak Rong'a göre piyasa üzerindeki asıl baskı hâlâ küresel talep endişeleri. OPEC+ ve ABD'nin üretimi artırabileceği yönündeki beklentiler de fiyatları dizginliyor.

Reuters'ın 49 ekonomist ve analistle yaptığı Mart ayı anketi de bu tabloyu destekliyor. Ankete göre, ABD tarifeleri ve Hindistan ile Çin'deki ekonomik yavaşlama petrol fiyatları üzerinde baskı kurmayı sürdürecek.

TRUMP BLÖF MÜ YAPIYOR?

Pazartesi günü Trump'ın tehditleri fiyatları anlık olarak yukarı çekse de, bazı traderlar bu açıklamaları "blöf" olarak yorumladı. Reuters'a konuşan piyasa kaynaklarına göre, özellikle Rusya'ya yönelik tehditlerin gerçekleşme ihtimali şimdilik zayıf.

Trump, NBC'ye verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e öfkesini dile getirerek, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını engellemeye devam etmesi halinde, Rusya'dan petrol alan ülkelere %25 ila %50 arasında ikincil gümrük tarifeleri uygulayacağını söyledi.

Bu tür tarifeler, dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı olan Rusya'nın müşterileri olan Çin ve Hindistan gibi ülkeleri doğrudan etkileyebilir.

Trump, İran'a da nükleer program konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda hem tarifeler hem de olası saldırılarla tehditte bulundu.

ING emtia stratejistlerine göre, "Şimdilik tehdit düzeyinde kalsa da, bu tür bir senaryo gerçekleşirse, her iki ülkenin yüksek ihracat hacmi nedeniyle petrol piyasasında ciddi yukarı yönlü risk oluşturur."