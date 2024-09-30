Petrol fiyatları yükselen risklerle yönünü yukarı çevirdi

30 Eylül 2024 10:20 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:38

Talep endişeleri ile geçtiğimiz haftalarda 70 dolara kadar inen petrol fiyatları Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından yönünü yukarı çevirdi. Petrol haftanın ilk işlem gününde 72 dolara çıktı.

Dolar kuru bugün ne kadar? 30 Eylül 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı

Dolar kuru bugün ne kadar? 30 Eylül 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı

Arzın talepten daha yüksek olacağı beklentisiyle petrol​ fiyatları kritik seviyelerin altına kadar geriledi. Orta Doğu'da sürekli artan gerilim ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah​'ın Lübnan​'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen bir hava saldırısında öldürülmesi petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. OPEC​ kararları ve Çin ekonomisindeki gelişmeler de fiyatları etkilerken petrol 72 dolara kadar yükseldi.

PETROL DEĞER KAZANMAYA BAŞLADI

Brent petrol yaşanan gelişmelerin ardından yüzde 0,4 değer kazandı. ABD ham petrolü 67,5 dolar seviyesinde işlem görüyor. İsrail, bu ay Husilerin düzenlediği saldırılar sonrası Yemen'deki hedefleri bombaladı.

Orta Doğu'daki gelişmelere ek olarak OPEC+'nın üretim kısıtlamalarını gevşetmeyi planlaması petrol piyasalarını etkiliyor. Çin ekonomisindeki yavaşlama talebi olumsuz yönde etkilemeye devam ederken küresel üretim miktarı yüksek seyrini sürdürüyor.

GÖZLER İRAN'A ÇEVRİLDİ

Diğer yandan İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian, Birleşmiş Milletler'deki bir konuşmasında ölçülü ifadeler kullanarak İsrail'e doğrudan bir saldırıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Gazze'de yaşanan saldırıların başlamasından bu yana petrol piyasaları İsrail ve İran arasında yaşanabilecek olası bir çatışmanın etkilerini tartışıyor.

Husi saldırıları nedeniyle petrol tankerleri Güney Afrika'nın etrafından dolanmaya devam ediyor.