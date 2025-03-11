Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor! Pompaya indirimin eli kulağında

Dünya piyasalarında petrol fiyatları, ABD'de olası bir ekonomik durgunluk korkusu ve ticaret savaşları nedeniyle düşmeye başladı. Uluslararası piyasalarda dün başlayan düşüş, bugün de sürüyor. Düşüş devam ederken fiyatların pompaya indirim olarak yansıması bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı 6 sent gerileyerek 69 dolar 22 sente indi. ABD'nin Batı Teksas ham petrol fiyatı ise 13 sent düşüşle 65 dolar 90 sente geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik uyguladığı gümrük vergileri, dünya ekonomisini zor durumda bırakıyor. Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik vergileri önce artırıp sonra ertelemişti. Çin'e yönelik vergileri ise yükseltti. Kanada ve Çin ise ABD'ye kendi tarifeleriyle cevap verdi.

TRUMP'TAN ABD EKONOMİSİ UYARISI

Trump hafta sonunda, "ABD ekonomisi bir geçiş dönemine girebilir," diyerek ekonomik durgunluk riskine dikkat çekmişti. Bu açıklama piyasaları olumsuz etkiledi. Yatırımcılar petrol talebinin azalabileceği endişesine kapıldı.

ANZ Bankası uzmanı Daniel Hynes, Trump'ın açıklamalarının yatırımcıları endişelendirdiğini söyledi. ABD borsalarında da sert düşüşler yaşandı. Nasdaq yüzde 4 gerilerken, S&P 500 endeksi ise son 2 yılın en büyük günlük kaybını yaşadı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Trump'ın gümrük vergileri konusunda geri adım atmayacağını söyledi. Bu durum, piyasalardaki endişeleri daha da artırdı.

Diğer yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, OPEC+ ülkelerinin Nisan ayından itibaren petrol üretimini artıracağını açıkladı. Ancak Novak, piyasalarda dengesizlik olursa bu kararı yeniden değerlendireceklerini ifade etti.

OPEC+ ÜRETİM ARTIŞINI DURDURABİLİR

Enerji uzmanı Suvro Sarkar'a göre, petrol fiyatlarının 70 dolar civarında kalması piyasalar için önemli. Sarkar, fiyatların bu seviyenin altına düşmesi halinde OPEC+'nın üretim artışını durdurabileceğini belirtti. Ayrıca ABD'nin İran ve Venezuela politikalarının da petrol fiyatlarını etkileyeceğini söyledi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımları artarken, İran yaptırımlarının da sıkılaşması bekleniyor. Uzmanlar, ekonomik belirsizlik ve ticaret savaşlarının petrol fiyatlarını önümüzdeki dönemde de baskılayacağını tahmin ediyor.

Öte yandan ABD'deki ham petrol stoklarının geçen hafta arttığı tahmin ediliyor. Benzin ve motorin stoklarının ise azalması bekleniyor. ABD Enerji Bakanlığı'ndan bu hafta açıklanacak veriler, piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Petrol fiyatlarında süren düşüşün benzin ve motorinin litre fiyatına indirim olarak yansıması bekleniyor.