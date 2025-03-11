Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor! Pompaya indirimin eli kulağında

Dünya piyasalarında petrol fiyatları, ABD'de olası bir ekonomik durgunluk korkusu ve ticaret savaşları nedeniyle düşmeye başladı. Uluslararası piyasalarda dün başlayan düşüş, bugün de sürüyor. Düşüş devam ederken fiyatların pompaya indirim olarak yansıması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor! Pompaya indirimin eli kulağında
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 10:00

Brent petrolün varil fiyatı 6 sent gerileyerek 69 dolar 22 sente indi. ABD'nin Batı Teksas ham petrol fiyatı ise 13 sent düşüşle 65 dolar 90 sente geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik uyguladığı gümrük vergileri, dünya ekonomisini zor durumda bırakıyor. Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik vergileri önce artırıp sonra ertelemişti. Çin'e yönelik vergileri ise yükseltti. Kanada ve Çin ise ABD'ye kendi tarifeleriyle cevap verdi.

TRUMP'TAN ABD EKONOMİSİ UYARISI

Trump hafta sonunda, "ABD ekonomisi bir geçiş dönemine girebilir," diyerek ekonomik durgunluk riskine dikkat çekmişti. Bu açıklama piyasaları olumsuz etkiledi. Yatırımcılar petrol talebinin azalabileceği endişesine kapıldı.

ANZ Bankası uzmanı Daniel Hynes, Trump'ın açıklamalarının yatırımcıları endişelendirdiğini söyledi. ABD borsalarında da sert düşüşler yaşandı. Nasdaq yüzde 4 gerilerken, S&P 500 endeksi ise son 2 yılın en büyük günlük kaybını yaşadı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Trump'ın gümrük vergileri konusunda geri adım atmayacağını söyledi. Bu durum, piyasalardaki endişeleri daha da artırdı.

Diğer yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, OPEC+ ülkelerinin Nisan ayından itibaren petrol üretimini artıracağını açıkladı. Ancak Novak, piyasalarda dengesizlik olursa bu kararı yeniden değerlendireceklerini ifade etti.

OPEC+ ÜRETİM ARTIŞINI DURDURABİLİR

Enerji uzmanı Suvro Sarkar'a göre, petrol fiyatlarının 70 dolar civarında kalması piyasalar için önemli. Sarkar, fiyatların bu seviyenin altına düşmesi halinde OPEC+'nın üretim artışını durdurabileceğini belirtti. Ayrıca ABD'nin İran ve Venezuela politikalarının da petrol fiyatlarını etkileyeceğini söyledi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımları artarken, İran yaptırımlarının da sıkılaşması bekleniyor. Uzmanlar, ekonomik belirsizlik ve ticaret savaşlarının petrol fiyatlarını önümüzdeki dönemde de baskılayacağını tahmin ediyor.

Öte yandan ABD'deki ham petrol stoklarının geçen hafta arttığı tahmin ediliyor. Benzin ve motorin stoklarının ise azalması bekleniyor. ABD Enerji Bakanlığı'ndan bu hafta açıklanacak veriler, piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Petrol fiyatlarında süren düşüşün benzin ve motorinin litre fiyatına indirim olarak yansıması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih belli oldu
Altın fiyatları düşüş sonrası yeniden çıkışa geçti! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Mart 2025 altın fiyatları
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.