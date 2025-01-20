Petrol fiyatlarında hareketlilik: Trump'ın Rusya hamlesi bekleniyor

20 Ocak 2025 13:59 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 14:04

Petrol fiyatları, Donald Trump’ın enerji politikalarına ilişkin belirsizliklerle düşüşe geçti. Rusya üzerindeki yaptırımların gevşetilmesi ve Ukrayna savaşı için olası bir anlaşma piyasaları hareketlendirdi. ABD’deki soğuk hava ve yeni yaptırımlar ise arz sıkıntısı endişesini canlı tutuyor.

Petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüşe geçti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya üzerindeki enerji yaptırımlarını gevşeterek Ukrayna​ savaşını sona erdirme planı, piyasaları hareketlendirdi. Bu beklenti, yeni yaptırımlar nedeniyle yaşanabilecek arz sıkıntısı endişelerini geride bıraktı.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Brent​ petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre %0,35 düşüşle 80,51 dolara geriledi. ABD'de işlem gören Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) ise Nisan ayı vadeli kontratlarla 77,18 dolara indi. Yaklaşan tatil nedeniyle işlem hacmi düşük seyrederken, piyasalarda belirsizlik hakim.

TRUMP’TAN BEKLENEN HAMLELER

Donald Trump’ın başkanlık görevine yeniden başlamasıyla birlikte, hızlı bir politika değişikliği dalgası bekleniyor. Trump’ın, Amerikan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırarak ekonomiyi güçlendirme stratejisine ağırlık vereceği belirtiliyor.

ING uzmanları, Trump’ın planladığı yürütme kararlarının piyasalarda belirsizlik yarattığını ve yatırımcıların riskli varlıkları azaltmayı tercih ettiğini vurguladı.

YENİ YAPTIRIMLAR VE ARZ ENDİŞESİ

Geçtiğimiz hafta Biden yönetimi, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar getirerek 100'den fazla tanker ve iki büyük petrol üreticisini hedef aldı. Bu durum, Çin ve Hindistan gibi büyük alıcı ülkelerde hızlı alımlara ve Rus petrolünü taşıyacak gemi bulma yarışına neden oldu. Ancak uzmanlar, Trump’ın planladığı gevşeme politikalarının bu fiyat artışlarını sınırlayabileceğini öngörüyor.

Orta Doğu’da İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından petrol fiyatları​ üzerindeki jeopolitik baskılar azaldı. Öte yandan, ABD'nin Teksas ve New Mexico eyaletlerinde yaşanan soğuk hava dalgasının petrol üretimini etkileyebileceği belirtiliyor.

ANZ ve ING uzmanları, Rusya’dan gelen petrol arzının yaklaşık günlük 1 milyon varil seviyesinde azalabileceğini, ancak Trump yönetiminin bu durumu yumuşatacak adımlar atabileceğini ifade etti. Ayrıca, tanker maliyetlerindeki artışın ve petrol fiyatlarındaki dengesizliklerin arz endişelerini artırdığına dikkat çekildi.