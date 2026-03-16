Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Petrol fiyatlarında 'Harg' depremi! Son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

ABD'nin İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştirdiği nokta olan Harg Adası'na saldırısı ile küresel piyasalar adeta alev aldı. Ham petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması endişeleri en üst seviyeye çıkardı.

GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 08:51
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 09:34

ve İsrail'in İran'a başlattıkları savaş 3. haftasına girerken, ABD'den çok kritik bir hamle geldi. 'nın kapalı olması petrol krizine neden olurken, ABD’nin İran’ın en kritik enerji üssü olan Harg Adası’nı hedef alması krizi iyice büyüttü. Harg'a düzenlenen saldırılar sonrası piyasalar hareketlenirken, petrol fiyatlarında son yılların en güçlü seyri kaydediliyor.

Petrol fiyatlarında 'Harg' depremi! Son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

HABERİN ÖZETİ

Petrol fiyatlarında 'Harg' depremi! Son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın üçüncü haftasında, ABD'nin İran'ın Harg Adası'nı hedef almasıyla petrol krizinin derinleştiği ve petrol fiyatlarının yükseldiği bildirilmektedir.
Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması petrol krizine neden olmaktadır.
ABD, İran'ın en kritik enerji üssü olan Harg Adası'nı hedef almıştır.
Saldırılar sonrası WTI ham petrol vadeli işlemleri Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak varil başına 102 dolara kadar yükselmiştir.
Bugün petrol fiyatları varil başına 99 dolar bandında işlem görmektedir.
Brent petrol piyasalarda 101,8 dolardan işlem görmektedir.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), geçen haftaki rekor rezerv salınımından elde edilen petrolün Asya'da derhal kullanıma sunulacağını belirtmiştir.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Petrol fiyatlarında 'Harg' depremi! Son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

PETROLDE GÜÇLÜ SEYİR DEVAM EDİYOR

Operasyonun ardından WTI ham petrol vadeli işlemleri, varil başına 102 dolara kadar yükselerek Temmuz 2022’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün ise fiyatlar varil başına 99 dolar bandına yükselerek güçlü duruşuna devam ediyor. Türkiye’nin enerji ithalatında temel kriter olan Brent petrol ise piyasalarda 101,8 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarında 'Harg' depremi! Son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

"PETROL ASYA'DA DERHAL KULLANIMA SUNULACAK" AÇIKLAMASI

Basra Körfezi'ni küresel pazarlara bağlayan dar su yolu, çatışmanın başlamasından bu yana fiilen kapalı kaldı ve İran'ın yeni dini lideri geçen hafta düşmanlıkların devam etmesi halinde boğazı kapalı tutma sözü verdi.

Petrol fiyatlarında 'Harg' depremi! Son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Bu arada, tüccarlar ABD'nin yakında su yolundan gemilere eşlik edecek bir ülkeler koalisyonu açıklayacağına dair haberleri değerlendirdi. Küresel arz üzerindeki baskıyı vurgulayan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Pazar günü geçen haftaki rekor 400 milyon varillik rezerv salınımından elde edilen petrolün Asya'da derhal kullanıma sunulacağını söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri operasyona katılmayacak
Dubai Havalimanı yakınına dron saldırısı: Uçuşlar iptal edildi
