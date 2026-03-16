ABD ve İsrail'in İran'a başlattıkları savaş 3. haftasına girerken, ABD'den çok kritik bir hamle geldi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması petrol krizine neden olurken, ABD’nin İran’ın en kritik enerji üssü olan Harg Adası’nı hedef alması krizi iyice büyüttü. Harg'a düzenlenen saldırılar sonrası piyasalar hareketlenirken, petrol fiyatlarında son yılların en güçlü seyri kaydediliyor.

Dinle Özetle

Petrol fiyatlarında 'Harg' depremi! Son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

HABERİN ÖZETİ Petrol fiyatlarında 'Harg' depremi! Son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın üçüncü haftasında, ABD'nin İran'ın Harg Adası'nı hedef almasıyla petrol krizinin derinleştiği ve petrol fiyatlarının yükseldiği bildirilmektedir. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması petrol krizine neden olmaktadır. ABD, İran'ın en kritik enerji üssü olan Harg Adası'nı hedef almıştır. Saldırılar sonrası WTI ham petrol vadeli işlemleri Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak varil başına 102 dolara kadar yükselmiştir. Bugün petrol fiyatları varil başına 99 dolar bandında işlem görmektedir. Brent petrol piyasalarda 101,8 dolardan işlem görmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), geçen haftaki rekor rezerv salınımından elde edilen petrolün Asya'da derhal kullanıma sunulacağını belirtmiştir.

PETROLDE GÜÇLÜ SEYİR DEVAM EDİYOR

Operasyonun ardından WTI ham petrol vadeli işlemleri, varil başına 102 dolara kadar yükselerek Temmuz 2022’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün ise fiyatlar varil başına 99 dolar bandına yükselerek güçlü duruşuna devam ediyor. Türkiye’nin enerji ithalatında temel kriter olan Brent petrol ise piyasalarda 101,8 dolardan işlem görüyor.

"PETROL ASYA'DA DERHAL KULLANIMA SUNULACAK" AÇIKLAMASI

Basra Körfezi'ni küresel pazarlara bağlayan dar su yolu, çatışmanın başlamasından bu yana fiilen kapalı kaldı ve İran'ın yeni dini lideri geçen hafta düşmanlıkların devam etmesi halinde boğazı kapalı tutma sözü verdi.

Bu arada, tüccarlar ABD'nin yakında su yolundan gemilere eşlik edecek bir ülkeler koalisyonu açıklayacağına dair haberleri değerlendirdi. Küresel arz üzerindeki baskıyı vurgulayan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Pazar günü geçen haftaki rekor 400 milyon varillik rezerv salınımından elde edilen petrolün Asya'da derhal kullanıma sunulacağını söyledi.