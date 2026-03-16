Petrol fiyatlarında 'Harg' depremi! Son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

ABD ve İsrail'in İran'a başlattıkları savaş 3. haftasına girerken, ABD'den çok kritik bir hamle geldi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması petrol krizine neden olurken, ABD’nin İran’ın en kritik enerji üssü olan Harg Adası’nı hedef alması krizi iyice büyüttü. Harg'a düzenlenen saldırılar sonrası piyasalar hareketlenirken, petrol fiyatlarında son yılların en güçlü seyri kaydediliyor.
Operasyonun ardından WTI ham petrol vadeli işlemleri, varil başına 102 dolara kadar yükselerek Temmuz 2022’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün ise fiyatlar varil başına 99 dolar bandına yükselerek güçlü duruşuna devam ediyor. Türkiye’nin enerji ithalatında temel kriter olan Brent petrol ise piyasalarda 101,8 dolardan işlem görüyor.
Basra Körfezi'ni küresel pazarlara bağlayan dar su yolu, çatışmanın başlamasından bu yana fiilen kapalı kaldı ve İran'ın yeni dini lideri geçen hafta düşmanlıkların devam etmesi halinde boğazı kapalı tutma sözü verdi.
Bu arada, tüccarlar ABD'nin yakında su yolundan gemilere eşlik edecek bir ülkeler koalisyonu açıklayacağına dair haberleri değerlendirdi. Küresel arz üzerindeki baskıyı vurgulayan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Pazar günü geçen haftaki rekor 400 milyon varillik rezerv salınımından elde edilen petrolün Asya'da derhal kullanıma sunulacağını söyledi.