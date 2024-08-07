Petrol fiyatlarında rüzgar tersine döndü! Tahminler değişti: 2 dolara yakın düşüş bekleniyor

07 Ağustos 2024 11:50 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 12:06

Brent petrol piyasaları son günlerde yaşanan gelişmelerle sert dalgalanmalar yaşadı. Geçtiğimiz haftalarda 76 doları gören brent petrol yeni haftayla beraber toparlanmaya başladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ise bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

PETROL YILIN İKİNCİ YARISINDA YÜKSELECEK

EIA'nın "Ağustos 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nu yayımladı. Raporda petrol fiyatlarının son dönemdeki düşüşe rağmen bu yılın ikinci yarısında küresel petrol stoklarındaki azalma nedeniyle yükseleceği ifade edildi.

STOKLAR AZALACAK

Küresel petrol stoklarının yılın ilk yarısında günlük yaklaşık 400 bin varil düşeceği ifade ediliyor. Yılın ikinci yarısında ilişkin verilere bakıldığında günlük yaklaşık 800 bin varil azalacağı söylendi.

Rapora göre, stoklardaki düşüş kısmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerinden kaynaklanıyor.

PETROL FİYATLARI 2 DOLARA YAKIN DÜŞECEK

Bir önceki raporda 86,37 dolar artacağı tahmin edilen petrol fiyatlarının bu yıl 84,44 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 80,21 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 82,03 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün varil fiyatını 85,71 dolar, WTI ham petrolü ise 81,21 dolar olarak aşağı yönlü revize etti.

Fiyatlarda gelecek aylarda öngörülen artışa rağmen 2025 yılı için ortalama fiyat tahminleri büyük ölçüde petrol tüketiminde beklenen azalma nedeniyle düşürüldü.

KÜRESEL PETROL ARZI ARTACAK

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 230 bin varil olması bekleniyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2025'te ise üretimin 13 milyon 690 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen ayki raporda rakamlar bu yıl için 13 milyon 250 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 770 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol arzının ise bu yıl günlük 102 milyon 360 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 440 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 102 milyon 940 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 550 bin varil olacağı tahmin ediliyor. Talep tahminini aşağı yönlü revize eden EIA, bunun büyük bir kısmının Çin'de yavaşlayan ekonomik büyümenin yol açtığı dizel tüketimindeki düşüşten kaynaklandığını belirtiyor.