Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

15 Ocak 2025 11:12 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:17

Petrol fiyatları Rus yaptırımlarının etkisiyle hafifçe yükseldi, ancak piyasalardaki belirsizlik kazançları sınırladı. ABD’de ham petrol stoklarının azalışı fiyatlara destek sağladı. Uzmanlar, uzun vadeli görünümde petrol fiyatlarında düşüş bekliyor.

Petrol fiyatları, Rus petrolüne yönelik yaptırımların küresel arz üzerindeki etkilerine dair belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda hafifçe yükseldi. Ancak piyasalardaki kazançlar sınırlı kaldı.

Brent petrolün varil fiyatı, sabah saatlerinde yüzde 0,1 artışla 80,03 dolardan işlem gördü. Önceki gün yüzde 1,4 gerileyen ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 0,3 artarak 77,73 dolara yükseldi.

ABD'NİN TAHMİNİ BASKI OLUŞTURDU

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), önümüzdeki iki yıl içinde petrol arzının talebi aşacağını öngörerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturacağını açıkladı. Bu tahmin, Salı günü fiyatların düşmesine yol açtı.

IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, “Son dönemde piyasayı etkileyen ana unsur Rus petrolüne yönelik yaptırımlar oldu. Ancak ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler de bu durumu pekiştiriyor” dedi. Yeap, “Rusya’dan gelen petrol arzındaki kaybın ne kadar olacağı ve bu açığın başka kaynaklarla telafi edilip edilemeyeceği hala bir soru işareti” diye ekledi.

STOK VERİLERİ PİYASALARA DESTEK OLDU

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD’de ham petrol stoklarının geçen hafta 2,6 milyon varil azaldığını bildirdi. Ancak Oklahoma’daki Cushing petrol depolama merkezindeki stokların 600 bin varil arttığı belirtildi.

Analistler, stokların azalışının petrol fiyatlarını desteklediğini ifade etti. ING uzmanları, “API verileri sonrası Asya piyasalarında petrol fiyatları daha güçlü bir başlangıç yaptı” dedi.

Öte yandan, Reuters tarafından yapılan bir ankette, ABD’de ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil azaldığı tahmin edildi. Resmi stok verileri bugün ABD Enerji Bakanlığı tarafından açıklanacak.

UZUN VADELİ GÖRÜNÜM

EIA, 2025 yılında küresel petrol talebinin günlük 104,1 milyon varil olacağını, arzın ise 104,4 milyon varile ulaşacağını tahmin ediyor. Kurum, Brent petrol fiyatlarının 2025 yılında yüzde 8 düşüşle ortalama 74 dolara, 2026 yılında ise 66 dolara gerileyeceğini öngörüyor.

ABD Batı Teksas petrolü için ise 2025 yılı tahmini 70 dolar, 2026 yılı tahmini ise 62 dolar olarak açıklandı.