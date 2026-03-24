Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Petrol fiyatlarından etkilenen ülkede kritik karar! Haftalık çalışma süresini 5 günden düşürüyorlar

ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaş küresel petrol fiyatlarını adeta uçurdu. Bölgesel gerilim sebebiyle yükselen petrol fiyatları Endonezya'da geniş yankı buldu. Endonezya benzin fiyatları sebebiyle haftalık çalışma süresini indiriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 14:15

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş sadece Orta Doğu'yu değil tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Küresel piyasalarda bölgesel gerilim sebebiyle yükselen ve küresel petrol arzındaki aksamalar birçok ülkeyi alarma geçirdi. Endonezya Savunma Bakanlığı ve ordusu yükselen benzin fiyatları sebebiyle haftalık çalışma süresini 5 günden 4 güne indirmeyi planladığını bildirdi.

PETROL ÖNLEMİ

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Savunma Bakanlığı Bilgi Bürosu Başkanı Tuğgeneral Rico Ricardo Sirait, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun yakıt kullanımını azaltmak ve ulusal enerji krizini önlemek için proaktif önlemler alınması çağrısıyla uyumlu bir dizi önlem alındığını aktardı.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ İNİYOR

Bunlar arasında, resmi amaçlar için savunma ekipmanı ve ulaşım araçlarının kullanımı da dahil olmak üzere, öncelik ölçeğine göre daha etkili kaynak kullanımının yeniden yapılandırılmasının yer aldığını ifade eden Sirait, iki kurumun belirli birimler için haftalık çalışma süresini 5 günden 4 güne indirmeyi planladığını belirtti.

Sirait, kritik operasyonel varlıklara öncelik vermeyi ve verimliliği korurken resmi araçların personel taşımacılığı için kullanımını sınırlamayı da plan dahilinde düşündüklerini aktararak, bu önlemlerin acil bir durumu işaret etmediğini ancak her iki devlet güvenlik kurumunun da stratejik kaynaklarını ve varlıklarını en iyi şekilde yönetme konusundaki hazırlıklılığını ve disiplinini gösterdiğini vurguladı.

ENERJİ REZERVLERİ YETERLİ

"Orta Doğu'daki gerilimle bağlantılı belirsizliklere rağmen" ulusal enerji rezervlerinin yeterli olduğunu belirten Sirait, "Bu adımlarla birlikte, Savunma Bakanlığı ve ordu, verimlilik, sorumluluk ve vatanseverliği önceliklendirerek ulusal enerji güvenliğini güçlendirmek için toplumun tüm unsurlarını el ele çalışmaya davet etmek istiyor." ifadesini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Petrolde savaş alarmı: 180 dolar senaryosu masada
ETİKETLER
#petrol fiyatları
#enerji krizi
#Orta Doğu Gerilimi
#Abd İsrail İran Savaşı
#Endonezya Çalışma Süresi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.