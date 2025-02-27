Petrol fiyatlarını değiştirecek karar: Chevron’un petrol lisansı iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Chevron’un Venezuela’daki petrol üretim lisansını iptal etti. 1 Mart 2025’te yürürlüğe girecek kararın gerekçesi, Maduro’nun seçim reformlarını ilerletmemesi ve göçmen iadelerini hızlandırmaması olarak açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li enerji devi Chevron’un Venezuela’da petrol üretme ve satma lisansını iptal etti. Bu karar, Trump yönetiminin Nicolás Maduro hükümetine karşı daha sert bir tutum benimsediğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

KASIM 2022'DE VERİLEN LİSANS SON BULUYOR

Söz konusu lisans, Joe Biden yönetimi tarafından Kasım 2022’de verilmiş ve ABD yaptırımları nedeniyle ekonomik olarak zor durumda olan Venezuela’ya önemli bir finansal destek sağlamıştı. Chevron, Venezuela’nın en büyük yabancı yatırımcılarından biri olarak ülkenin petrol üretiminin önemli bir bölümünü üstleniyordu.

Trump yönetiminin aldığı iptal kararı, 1 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, kararın temel gerekçeleri arasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun seçim reformları konusunda ilerleme sağlamaması ve ABD’de yaşayan Venezuelalı göçmenlerin iadesini hızlandırmaması olduğu belirtildi.

PETROL ÜRETİMİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Chevron, Venezuela’da günlük yaklaşık 240 bin varil petrol üretirken, bu miktar ülkenin toplam petrol üretiminin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyordu. Uzmanlar, Chevron’un faaliyetlerinin durdurulmasının Venezuela’nın petrol üretimine büyük darbe vuracağını ve ülke ekonomisinin daha da zor bir sürece gireceğini öngörüyor.

Venezuela’nın petrol ihracatında en büyük pazarlarından biri olan ABD’nin, bu hamleyle birlikte ülkeye yönelik ekonomik baskıyı artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Trump yönetiminin Maduro hükümetini zorlayarak demokratik reformları hızlandırmayı amaçladığı ve bu kararın Venezuela’daki siyasi dengeleri etkileyebileceği değerlendiriliyor.

CHEVRON VE VENEZUELA YÖNETİMİNDEN İLK TEPKİLER

Chevron yetkilileri, kararın şirketin uzun vadeli yatırımlarını sekteye uğratacağını ve ABD hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Şirketin alternatif çözümler üzerinde çalıştığı ifade edilirken, Venezuela hükümeti ise kararı “ekonomik bir saldırı” olarak nitelendirerek ABD’yi ülkenin iç işlerine karışmakla suçladı.

Maduro yönetimi, Trump’ın bu adımının Venezuela halkına zarar vereceğini ve ABD’nin ekonomik yaptırımlarının ülkenin kalkınmasını engellediğini savunuyor. Venezuela’nın alternatif petrol alıcıları arayışına girmesi ve Rusya, Çin gibi müttefiklerle iş birliğini artırması bekleniyor.