Editor
 | Özge Sönmez

Petrol için en kötü senaryo açıklandı! Fiyatlar kontrolden çıkabilir: İşte cüzdanları yakacak rapor

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş enerji piyasalarını altüst etti. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve enerji altyapılarının hedef alınması korkutan senaryoları gündeme taşıdı. Suudi Arabistanlı yetkililer, arz daralmasının sürmesi durumunda fiyatların 180 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. İşte detaylar...

GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 13:50

Orta Doğu’daki çatışmalar haftalardır devam ederken tepetaklak oldu. Karşılıklı füze yağmurları sürerken, saldırılar enerji altyapılarına da sıçradı. 'nın kapatılmasıyla tavan yapan ile ilgili korkutan senaryolar da gündeme taşındı. Wall Street Journal’ın (WSJ) aktardığı bilgilere göre, özellikle Suudi Arabistanlı yetkililer durumun devam etmesi halinde petrolün varil fiyatının 180 doların üzerine çıkabileceği belirtti.

ARZ TARAFINDA CİDDİ DARALMALAR VAR

Küresel petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan belirsizlik, piyasaların en hassas noktası olarak öne çıkıyor. Boğazın kapalı kalması ya da akışın kesintiye uğraması, arz tarafında ciddi daralma riskini beraberinde getiriyor.

PETROLDE 180 DOLAR UYARISI

Wall Street Journal’ın haberine göre, Suudi Arabistanlı yetkililer, petrolde arz daralmasının sürmesi halinde varil başına 180 doların üzerinde fiyatların görülebileceğini öngörüyor. Piyasada en kötü ihtimallerden biri olarak öne çıkan bu projeksiyon, İran ve Ortadoğu’daki enerji altyapılarını hedef alan saldırılar sonrası ortaya çıktı.

ARZ KESİNTİSİ KÜRESEL EKONOMİYİ TEHDİT EDİYOR

Körfez bölgesinde üretim ve sevkiyatın aksaması, yalnızca enerji piyasalarını değil küresel tedarik zincirlerini de etkiliyor. Olası arz kesintisinin milyonlarca varillik kayba yol açabileceği ve bunun “tarihin en büyük arz şoklarından biri” olabileceği değerlendiriliyor.

