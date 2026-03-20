Dilencinin hasılatı saydığı anlar kamerada: Hem etrafı kontrol etti hem paraları saydı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dilencilik yapan bir şahıs, gün boyunca elde ettiği hasılatı sayarken görüntülendi.

Kızıltepe çarşı merkezinde dilencilik yaparak halktan para toplayan bir kişi, daha sonra bir köşeye geçerek elde ettiği paraları saydı. Şahıs elindeki bir deste parayı sayarken aynı zamanda etrafını sürekli kontrol etti ve paraları düzeltmeye çalıştı. Dilencinin topladığı paraları sayma anlar ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı.