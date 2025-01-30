Petrol piyasaları Trump’ın vergi kararını bekliyor

30 Ocak 2025 09:16 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:21

ABD Başkanı Trump’ın Kanada ve Meksika’ya petrol vergisi koyma planı piyasaları tedirgin etti. Petrol fiyatları dalgalanırken, gözler OPEC+ toplantısına çevrildi. Uzmanlar, ABD ile OPEC+ arasında bir fiyat savaşının her iki taraf için de riskli olacağını belirtiyor.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya uygulamayı planladığı gümrük vergileri nedeniyle dalgalanıyor. Piyasalar, iki büyük petrol tedarikçisi olan bu ülkelerle ilgili belirsizliğin giderilmesini beklerken, OPEC+ toplantısına da odaklanmış durumda.

PETROL FİYATLARI DALGALI SEYREDİYOR

Perşembe günü Brent petrol varil fiyatı 76,51 dolara gerileyerek %0,1’lik bir düşüş yaşadı. ABD ham petrolü ise 72,64 dolardan işlem gördü. Çarşamba günü ABD ham petrol fiyatları bu yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yönelik vergi kararında kararlı olduğunu ve bu uygulamanın Cumartesi günü yürürlüğe gireceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı adayı Howard Lutnick ise, bu ülkelerin sınırlarını fentanil ticaretine kapatması halinde vergilerden muaf tutulabileceğini belirtti.

STOKLAR ARTIYOR, TALEP DÜŞÜŞTE

ABD’de geçen hafta ham petrol stokları 3,46 milyon varil arttı. Bu rakam, analistlerin 3,19 milyon varil artış tahminiyle neredeyse aynı seviyede gerçekleşti. Ülkede etkili olan kış fırtınaları, talepte düşüşe neden oldu.

Öte yandan, Rusya’nın batı limanlarından petrol ihracatının şubat ayında ocak ayına göre %8 azalacağı bildirildi. Moskova yönetimi, rafineri üretimini artırarak ABD yaptırımlarının ihracata etkisini hafifletmeyi planlıyor.

OPEC+ VE ABD ARASINDA PETROL GERİLİMİ

Gözler şimdi OPEC+ ülkelerinin 3 Şubat’ta yapacağı bakanlar toplantısına çevrildi. OPEC+ üyesi olan Kazakistan, toplantının Trump’ın ABD petrol üretimini artırma çabalarını ele alacağını duyurdu. Rusya da bu toplantıya katılacak.

Trump, petrol fiyatlarının düşmesini istiyor ve OPEC’in en büyük üreticisi Suudi Arabistan’a bu konuda baskı yapıyor. ABD Başkanı, düşük petrol fiyatlarının Ukrayna’daki savaşın sona ermesine yardımcı olacağını savunuyor. Ayrıca ABD petrol ve gaz üretimini artırma planları yapıyor.

Ancak uzmanlar, ABD ile OPEC+ arasında bir fiyat savaşının olası olmadığını düşünüyor. Fitch Group’a bağlı BMI analistleri, böyle bir savaşın her iki taraf için de zarar verici olacağını belirtti. OPEC+’ın üretimi artırması durumunda petrol fiyatlarının 50 doların altına düşebileceği ve ABD’de kaya petrolü üretiminin bu durumdan olumsuz etkileneceği öngörülüyor.