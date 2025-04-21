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 | Murat Makas

Petrol piyasasında gözler ABD-İran görüşmelerinde

ABD’nin ticaret savaşlarının yarattığı belirsizlikler ve İran'la süren nükleer müzakereler petrol fiyatlarında yön arayışına neden oluyor.

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Petrol piyasasında gözler ABD-İran görüşmelerinde
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 10:14

Son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı yeni ticaret gerilimleri, petrol fiyatlarında baskıya neden oluyor. Özellikle ABD ve Çin başta olmak üzere büyük ticaret ortakları arasındaki gümrük tarifeleri, küresel enerji talebinde düşüş beklentilerini artırdı. Bunun sonucunda da petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı.
İki gün boyunca yükseliş yaşayan Brent petrol, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'den fazla değer kaybederek 67 dolara kadar geriledi. ABD tipi ham petrol fiyatları ise 64 doların altına indi.

Petrol piyasasında gözler ABD-İran görüşmelerinde

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Petrol piyasaları bu hafta bir başka önemli gelişmeye odaklanmış durumda: ABD ile İran arasında devam eden nükleer müzakereler. Hafta sonu İran Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre, Tahran ve Washington arasında bazı temel konularda “daha iyi bir anlayışa” ulaşıldı. Cumartesi günü üç saat süren görüşmelerin ardından, taraflar Çarşamba günü Umman’da yeniden masaya oturacak.
Bu görüşmelerin sonucu, İran petrolünün yeniden küresel piyasaya dönüşüne yol açabilir. Yatırımcılar bu nedenle müzakereleri yakından takip ediyor.

Petrol piyasasında gözler ABD-İran görüşmelerinde

ARZ FAZLASI ENDİŞELERİ TEKRAR GÜNDEMDE

Petrol fiyatlarını aşağı çeken diğer bir faktör ise, OPEC+ grubunun üretim artışı yönündeki beklenmedik hamlesi oldu. Bu ayın başlarında grup üyeleri üretim kısıtlamalarını beklenenden hızlı şekilde gevşetme kararı almıştı. Bu durum, piyasalarda arz fazlası riskini yeniden gündeme getirdi.

Öte yandan Ukrayna’da tansiyon düşmüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesinin Kremlin güçleri tarafından ihlal edildiğini öne sürdü. Bölgedeki gerilim petrol fiyatları üzerinde ek bir belirsizlik oluşturuyor. Pazartesi günü bazı ülkelerde Paskalya tatilinin sürmesi nedeniyle petrol piyasalarında işlem hacminin normalin altında kalması bekleniyor.

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#Arz Fazlası
#Ekonomi
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