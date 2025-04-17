Petrolde 3 haftalık düşüş son buldu

Petrol fiyatları, İran’a yönelik yeni ABD yaptırımları ve OPEC’ten gelen arz kısıntısı haberleriyle yükseliş trendine girdi. Her iki etken de piyasada arz daralması beklentisini artırdı.

Petrol piyasaları, son üç haftanın ardından ilk kez haftalık bazda yükselişe geçti. Brent tipi ham petrol, Perşembe sabahı itibarıyla varil başına 66,40 dolara çıktı. ABD tipi WTI ham petrol ise yüzde 1,1 artışla 63,13 dolardan işlem gördü. Çarşamba günü her iki gösterge de yaklaşık yüzde 2 oranında değer kazanmıştı. Cuma gününün Paskalya tatiline denk gelmesiyle, haftanın son işlem günü Perşembe olarak belirlenmişti. Bu da fiyat hareketliliğini etkileyen faktörlerden biri oldu.

ABD’DEN İRAN’A YENİ YAPTIRIMLAR

Fiyatlardaki yükselişte en etkili unsurlardan biri, ABD’nin İran’a yönelik petrol ihracatını hedef alan yeni yaptırımları oldu. Trump yönetimi, Çin merkezli küçük bir rafineri de dahil olmak üzere İran’la bağlantılı bazı kuruluşlara yaptırım kararı aldı. Bu adım, Tahran’ın nükleer programıyla ilgili artan gerginliklerin ortasında geldi.

OPEC ÜYELERİNDEN EK KESİNTİ SÖZÜ

Öte yandan OPEC, daha önce belirlenen üretim kotasını aşan bazı üyelerden—başta Irak ve Kazakistan olmak üzere—ek üretim kesintisi sözü aldı. Bu gelişme, piyasada arz tarafında yeni daralmaların olabileceği beklentisini doğurdu.

Moomoo yatırım platformunun CEO’su Michael McCarthy’ye göre, İran’ın küresel petrol arzındaki payı sınırlı olsa da, haberlerin piyasa psikolojisini etkilediği bir gerçek. “OPEC kotalarına ne kadar uyulduğu tartışılır ama bu haberler piyasanın yükseliş eğilimini destekledi,” dedi.

STOK VERİLERİ DE YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

ABD'de benzin ve distilat stoklarındaki büyük düşüş ve ham petrol stoklarındaki beklentinin altındaki artış da piyasayı destekledi. McCarthy, "Son dönemdeki satış baskısının büyük kısmı ABD’den gelecek olası petrol arzı artışına dayanıyordu. Ancak rafineri faaliyetlerindeki yavaşlama, bu artışın önünde bazı darboğazlar oluştuğunu gösteriyor," ifadelerini kullandı.

KÜRESEL GÖRÜNÜM HÂLÂ BELİRSİZ

Her ne kadar fiyatlar yükselmiş olsa da, genel görünümde belirsizlik devam ediyor. OPEC, Uluslararası Enerji Ajansı ve bazı büyük bankalar—JP Morgan ve Goldman Sachs dahil—bu hafta petrol fiyatı ve talep artışı tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

ABD’nin tarifeleri ve diğer ülkelerden gelen misillemeler, küresel ticarette ciddi bozulmalara yol açtı. Dünya Ticaret Örgütü, küresel mal ticaretine dair 2025 beklentisini yüzde 3’ten yüzde -0,2’ye çekti. Bu da petrol talebine yönelik endişeleri artırıyor.