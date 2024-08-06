Petrol, sert geriledi! Akaryakıt fiyatları düştü: İşte güncel benzin ve motorin fiyatı

06 Ağustos 2024 09:39 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:42

Tüm dünya son olarak 2013 yılında FED eski Başkanı Ben Bernanke dönemindekine benzer bir krize uyandı. FED faizleri konusunda piyasaların tahmininin indirim yönünde kuvvetlenmesi borsaları vurgu. 5 Ağustos 2024 tarihlere ikinci kara pazartesi olarak geçerken petrol fiyatları düşüş yönünde hareket etti. Petrol piyasalarında devam eden arz talep endişeleri de fiyatları baskıladı. Yurt içinde ise akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Benzin için gelen indirim pompaya yansıdı.

PETROL FİYATLARI DALGALI SEYRETTİ

Orta Doğu’da artan tedarik riskleri ve özellikle Çin talebindeki yavaşlama beklentileri petrolü geçtiğimiz hafta 76 dolara kadar itti. Petrol fiyatları salı gününe 77,2 dolardan başladı. Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesi de petrolü etkisi altına aldı.

Ham petrol fiyatları ayrıca hükümet karşıtı protestolar ve güvenlik sorunları nedeniyle Libya'nın en büyük petrol sahası olan Sharara'daki üretimin durdurulmasından da destek aldı.

Öte yandan dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de resesyon endişelerinin pazartesi günü yaşanan krizle körüklenmesi, zayıf bir istihdam rapor, üretim PMI’nın hayal kırıklığına neden olması petrol fiyatlarında baskıya neden oldu.

DOLAR ENDEKSİ YÜZDE 2,1 DEĞER KAYBETTİ

Dolar endeksi, yatırımcıların resesyon risklerini değerlendirmesiyle yüzde 2,1 değer kaybetti. Japon yeni dolar karşısında yedi ayın en yüksek seviyelerine çıktı. Dolar, Japon Yeni karşısında %1,77 düşüşle 143,94'e gerilerken, Euro ise %0,45 artışla 1,0957 dolardan işlem gördü.

AKARYAKIT FİYATLARI YENİDEN DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz hafta başından bu yana devam eden gelişmeler akaryakıt fiyatlarını da değiştirdi. Benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi. Benzinin litre fiyatına gelen indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.20 lira

Motorin litre fiyatı: 43.64 lira

LPG litre fiyatı: 22.94 lira

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.08 lira

Motorin litre fiyatı: 43.57 lira

LPG litre fiyatı: 22.39 lira

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.76 lira

Motorin litre fiyatı: 44.24 lira

LPG litre fiyatı: 22.94 lira

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 44.75 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL