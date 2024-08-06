Petrol, sert geriledi! Akaryakıt fiyatları düştü: İşte güncel benzin ve motorin fiyatı
ABD iş gücü piyasasındaki soğuma ve piyasaların FED’i faiz indirimlerine zorlaması dünya borsalarında sert rüzgarlar estirdi. Asya borsalarında başlayan düşüşler domino etkisiyle tüm dünyaya yayıldı. Küresel piyasalardaki gelişmelerle beraber arz ve talep yönündeki endişeler petrol fiyatlarını da etkisi altına aldı. Petrol 77 doların altına kadar gerilerken akaryakıt fiyatları da düştü. Benzine dün gece yarısından itibaren indirim geldi.
Tüm dünya son olarak 2013 yılında FED eski Başkanı Ben Bernanke dönemindekine benzer bir krize uyandı. FED faizleri konusunda piyasaların tahmininin indirim yönünde kuvvetlenmesi borsaları vurgu. 5 Ağustos 2024 tarihlere ikinci kara pazartesi olarak geçerken petrol fiyatları düşüş yönünde hareket etti. Petrol piyasalarında devam eden arz talep endişeleri de fiyatları baskıladı. Yurt içinde ise akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Benzin için gelen indirim pompaya yansıdı.
PETROL FİYATLARI DALGALI SEYRETTİ
Orta Doğu’da artan tedarik riskleri ve özellikle Çin talebindeki yavaşlama beklentileri petrolü geçtiğimiz hafta 76 dolara kadar itti. Petrol fiyatları salı gününe 77,2 dolardan başladı. Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesi de petrolü etkisi altına aldı.
Ham petrol fiyatları ayrıca hükümet karşıtı protestolar ve güvenlik sorunları nedeniyle Libya'nın en büyük petrol sahası olan Sharara'daki üretimin durdurulmasından da destek aldı.
Öte yandan dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de resesyon endişelerinin pazartesi günü yaşanan krizle körüklenmesi, zayıf bir istihdam rapor, üretim PMI’nın hayal kırıklığına neden olması petrol fiyatlarında baskıya neden oldu.
DOLAR ENDEKSİ YÜZDE 2,1 DEĞER KAYBETTİ
Dolar endeksi, yatırımcıların resesyon risklerini değerlendirmesiyle yüzde 2,1 değer kaybetti. Japon yeni dolar karşısında yedi ayın en yüksek seviyelerine çıktı. Dolar, Japon Yeni karşısında %1,77 düşüşle 143,94'e gerilerken, Euro ise %0,45 artışla 1,0957 dolardan işlem gördü.
AKARYAKIT FİYATLARI YENİDEN DEĞİŞTİ
Geçtiğimiz hafta başından bu yana devam eden gelişmeler akaryakıt fiyatlarını da değiştirdi. Benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi. Benzinin litre fiyatına gelen indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.20 lira
Motorin litre fiyatı: 43.64 lira
LPG litre fiyatı: 22.94 lira
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.08 lira
Motorin litre fiyatı: 43.57 lira
LPG litre fiyatı: 22.39 lira
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.76 lira
Motorin litre fiyatı: 44.24 lira
LPG litre fiyatı: 22.94 lira
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.19 TL
Motorin litre fiyatı: 44.75 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL