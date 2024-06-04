Petrol son 4 ayın dibini gördü, akaryakıta yeni indirimler yolda

04 Haziran 2024 10:58 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:02

Kulislerden sızdı, hükümetin asgari ücret ve emekli maaşları için planı ortaya çıktı

Kulislerden sızdı, hükümetin asgari ücret ve emekli maaşları için planı ortaya çıktı

ABD çekirdek enflasyon verisi beklentilere paralel gelirken FED’in ilk faiz indirimlerine aralık ayında başlaması bekleniyor. OPEC grubu ülkelerinin 37. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı sonrası üretim kesintilerini bir yıl daha uzatma kararı aldı. Tüm bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam edecek.

4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Brent ham petrol fiyatları 78 doların altını gördü. Küresel arzın bu yılın sonuna kadar artabileceği endişeleri altında petrol son 4 ayın en düşük seviyelerine kadar geriledi.

Geçtiğimiz pazar günü yapılan çevrimiçi toplantıda OPEC+, arz kesintilerinin çoğunu 2025'e kadar uzatmayı kabul etti. Bununla beraber sekiz üye ülkenin gönüllü kesintilerinin Ekim ayından itibaren kademeli olarak kaldırılmasına da yeşil ışık yakıldı.

FİYATLAR BASKI ALTINDA

Aralık 2024 yılına kadar günde 500 bin varil petrolün piyasaya yeniden girmesi bekleniyor. Haziran 2025'e kadar toplam 1,8 milyon varilin ise geri kazanılacağı tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'deki ekonomik zayıflık işaretleri de petrol fiyatları üzerinde baskıya neden oldu. ABD'de imalat faaliyeti mayıs ayında daha da daraldı.

Petrol piyasaları son zamanlarda ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını düşürmeyeceği, ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve petrol talebini azaltacağı korkusu nedeniyle baskı altında.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong petrol fiyatlarına yönelik değerlendirmede şunları kaydetti:

"Petrol fiyatları son zamanlarda, OPEC+'nın Ekim 2024'ten itibaren bazı üretim kesintilerini gevşetmeye başlama yönündeki rehberliği ile arz hikayesi ağırlaşırken, talep koşulları beklenenden daha zayıf ABD imalat faaliyetleri ile iyi desteklenmedi.”

Sparta Commodities analisti Neil Crosby de, "Genel piyasa, ABD tüketicisi, ABD son kullanıcı petrol talebi (Mayıs ayı boyunca veri doğruluğundan muzdarip olan ancak etkileyici olmayan göstergeler) ve bunun küresel etkileri konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor" ifadesini kullandı.

OTOGAZA İNDİRİM GELDİ

Öte yandan petrol fiyatlarındaki gerileme yurt içine indirim olarak geri döndü. Otogazın (LPG) litre fiyatına bugünden itibaren üzere indirim geldi. İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,17 TL'ye, Ankara'da 21,2 TL'ye, İzmir'de 21,11 TL'ye geriledi.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE AKARYAKIT FİYATLARI ETKİLİ OLACAK?

ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Artan akaryakıt fiyatlarının mevcut Başkan Jeo Biden’ı zorlayacak gibi görünüyor.